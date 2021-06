Il Volo: all’Arena di Verona l’omaggio a Ennio Morricone

Una serata a cui sono invitati tutti i telespettatori di Raiuno, che trasmetterà in diretta lo spettacolo sabato 5 giugno Il Volo Simona De Gregorio







La stagione 2021 dell’Arena di Verona si apre con un evento straordinario. A inaugurare l’estate musicale sarà Il Volo con l’esclusivo concerto "Il Volo - Tributo a Ennio Morricone", che intende appunto omaggiare il compianto Maestro, autore di tantissime colonne sonore di successo. Una serata a cui sono invitati tutti i telespettatori di Raiuno, che trasmetterà in diretta lo spettacolo sabato 5 giugno. Un viaggio emozionante nell’arte e nella musica del geniale compositore del Novecento, che verrà programmato anche negli Stati Uniti.

Da sempre Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono legatissimi all’artista, con il quale hanno condiviso il palco nel 2011 in piazza del Popolo a Roma, esibendosi con il brano "E più ti penso" su un medley dei temi musicali composti da Morricone per i film "C’era una volta in America" e "Malèna". Anche nei numerosi concerti in tutto il mondo il trio ha spesso presentato "E più ti penso", come tributo al Maestro, e gli ha dedicato l’intenso brano "Your love" sul palco del 71° Festival di Sanremo.

Ad accompagnare il Volo sabato 5 vedremo l’orchestra diretta da Marcello Rota, mentre come ospite d’eccezione interverrà Andrea Morricone, figlio di Ennio, anche lui compositore. E non è tutto: il progetto dedicato al Maestro sarà anche protagonista del prossimo disco di Il Volo pubblicato.