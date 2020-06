Il Volo: le nuove date dei concerti estivi nel 2021

16 Giugno 2020 | 17:50 di Redazione Sorrisi

Anche Il Volo si trova costretto a posticipare i propri concerti estivi. Le date all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina sono rimandate ad agosto e settembre 2021, a causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto al Covid-19.



Su Instagram il trio ha annunciato così la notizia «Finalmente possiamo comunicarvi le nuove date di quattro concerti a cui teniamo moltissimo: all'Arena di Verona e a Taormina, in due luoghi iconici per il nostro paese e per il Mondo intero».

I biglietti già acquistati rimarranno validi per le date dell’anno prossimo. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili su www.friendsandpartners.it e su www.ticketone.it.