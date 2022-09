Il Volo: le nuove tappe del tour mondiale

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono in tour in America, prima di partire per l'Australia e tornare live in Italia Redazione Sorrisi







Continua trionfale il tour de Il Volo: partito a giugno dall’Arena di Verona, il trio di tenori composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ha già conquistato l’Europa e il Giappone (con tre sold out), mentre comincia la tranche americana de “Il Volo live in concert”, che prevede ben 4 continenti in 7 mesi.

Accompagnati dall’orchestra sinfonica e dalla band, i tre per questo tour propongono concerti che uniscono i classici de Il Volo, raccolti nell’album “10 years”, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco “Il Volo sings Morricone” dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Nella tranche nordamericana, per Il Volo sono previsti 17 concerti (fino al 15 ottobre) tra Stati Uniti e Canada: dopo le date presso il Fox Theatre di Detroit (oltre 5000 persone di capienza) e la Mohegan Sun Arena a Uncasville (10 mila persone), il trio è atteso per martedì 27 settembre al Radio City Music Hall di New York, prestigiosa location dove già in precedenza hanno registrato il tutto esaurito. Il tour mondiale li porterà poi in Australia, dove approdano per la prima volta, e poi di nuovo in Italia, per i concerti di dicembre nei palasport.

Le date del tour in Italia