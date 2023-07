Imola Summer Sound per la Romagna: la scaletta

Gli artisti e i dettagli del maxi evento live di raccolta fondi per l'alluvione di sabato 29 luglio Redazione Sorrisi







Si accende il palco dell’Imola Summer Sound per la Romagna: il festival musicale che riunisce la scena trap e rap italiana a sostegno della popolazione della Romagna colpita dall’alluvione va in scena sabato 29 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (Bologna). Sul palco dell’evento si alterneranno tutti gli artisti che hanno scelto di partecipare gratuitamente all’evento e di destinare il ricavato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna, a partire da Sfera Ebbasta, Luchè, Shiva, Geolier e Massimo Pericolo.

L’Imola Summer Sound per la Romagna nasce dalla volontà di Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva di riunire amici e colleghi in un'unica imperdibile giornata che metta la musica al servizio del prossimo. Con una scaletta che prevede 7 ore di musica live e una line up che porta sullo stesso palco per la prima volta tanti artisti della scena urban che hanno conquistato le classifiche e il cuore del pubblico con il loro stile unico e i loro testi incisivi, l’evento unisce l’occasione di un concerto unico per i fan con la possibilità di dare una mano concretamente.

Sfera Ebbasta ha sottolineato l'emozione di «Sapere che la scena urban italiana si riunirà sullo stesso palco per dar vita a un evento unico, per una causa così importante. Siamo vicini alle famiglie alluvionate e siamo felici di poter restituire con la nostra musica il supporto che abbiamo sempre ricevuto in Romagna». Un enorme piacere e un dovere per Luché «Fare un gesto del genere per l’Emilia-Romagna. Tutti nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa per aiutare e quello che possiamo fare noi artisti è offrire il nostro lavoro. Anche se si tratta di intrattenimento, possiamo provare a regalare un sorriso, almeno per un paio d’ore, ai ragazzi, alcuni dei quali magari arriveranno proprio dalle zone colpite dall’alluvione». Gli fa eco Shiva: «Grazie alla musica abbiamo la possibilità di poter aiutare quotidianamente le persone che ci ascoltano. È un onore dare il mio contributo ed essere presente in un’occasione come questa».

Come donare

Oltre ai biglietti – disponibili su Ticket Master, TicketOne, Ciao Ticket, Viva Ticket, Boxer, sul sito della Trident Music (che organizza l'evento, in collaborazione con Studio’s, Regione Emilia-Romagna, Comune di Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari) e nella biglietteria all’Autodromo – è anche possibile donare all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna anche attraverso l’Iban IT69G0200802435000104428964.

La scaletta di Imola summer sound