Io suono a casa: tutti i concerti in streaming

Concerti cancellati e uscite discografiche rimandate, ma la musica non deve fermarsi. «Rivolgo il mio appello a tutti gli artisti ad offrire creatività, contenuti e stare il più possibile vicino alle persone nelle loro case» dice Federico Zampaglione dei Tiromancino, tra i primi a mettere a disposizione la propria musica con un concerto di quasi due ore in diretta sui suoi profili social.

Come lui anche Gianna Nannini ha deciso di dare un appuntamento eccezionale a tutto il suo pubblico: giovedì 12 marzo alle 16.00 l'artista sarà in diretta dalla sua casa-studio di Milano per un live acustico, dove risponderà alle domande dei fan e racconterà gli aneddoti che hanno caratterizzato la sua vita nella sua amata città, che ora si trova a vivere un momento particolare. Seguono l'onda della musica online anche tanti altri artisti, da Francesco Gabbani, Alex Britti a Enrico Nigiotti, i Modà e Piero Pelù.

«Non potremo essere fisicamente insieme ma ho pensato di preparare qualcosa di speciale» aveva scritto Francesca Michielin a fine febbraio quando ha ripensato i due concerti in programma proponendo una soluzione per accorciare le distanze con il pubblico: per la presentazione dei nuovi brani appartenenti al suo nuovo album, la cantautrice ha scelto prima uno studio di registrazione e poi la Triennale di Milano, il primo in diretta sui social mentre l'altro su RaiPlay.

Dai concerti in streaming alla musica sui social, ecco tutte le iniziative degli artisti italiani.



Garrincha Loves casa tua Garrincha Dischi ha deciso di organizzare addirittura un festival, direttamente dalle case dei suoi artisti. Garrincha Loves casa tua prende il via sabato 14 marzo alle 21.00 ed è organizzato con la colaborazione dell’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Region Emilia-Romagna. Presentata da Lo Stato Sociale, la kermesse vedrà la trasmissione in multi-streaming delle esibizioni di 10 artisti in diretta - sul sito di EmiliaRomagnaCreativa, sui siti di Garrincha e degli artisti coinvolti e sul canale YouTube di Lepida Tv. Per chi invece preferisse seguirlo in televisione, l’appuntamento è sul digitale terrestre, sul canale 118 di Lepida Tv. In line-up troviamo: Cimini, Endrigo, España Circo Este, Extraliscio, Frisino, Gregorio Sanchez, I Botanici, Lo Stato Sociale, Savana Funk e The Bluebeaters.

Tiromancino «È stata una serata indimenticabile e siamo stati tutti...stretti in un istante solo» ha scritto Federico Zampaglione riguardo il suo concerto di due ore sui social. È possibile rivedere il live sulla pagina Facebook dei Tiromancino.

Gianna Nannini «La cosa brutta di questo virus è la solitudine. Ognuno di noi deve mettere a disposizione qualcosa di suo per la nostra comunità. Io sono a Milano e voglio organizzare delle serenate di rock acustico online per stare tutti più vicini in sicurezza. Da questo momento attiveremo i dispositivi che già si usano per la scuola online e faremo il possibile per superare questo terribile momento insieme. L’essere umano deve ripartire dalla sua debolezza, dalla sua fragilità, per scoprire nuove cose dimenticate, senza farsi attanagliare dalla paura» scrive la Nannini. Da segnare in agenda: dopo il successo di giovedì 12 marzo l'appuntamento è rinnovato al 13 marzo, sempre alle 16.00 sui social dell'artista.

Francesco Gabbani «La mia grande speranza é che, quando supereremo questa crisi, la distanza forzata tra le persone possa divenire un motore per farci riavvicinare ed essere più uniti rispetto a prima» scrive Francesco Gabbani per annunciare il suo live casalingo. È possibile rivedere la diretta del 10 marzo sul profilo ufficiale dell'artista.

Francesca Michielin Un momento difficile può essere l'opportunità per fare qualcosa di veramente speciale: è così che Francesca Michielin ha reinventato il suo percorso di avvicinamento al nuovo disco "Stato di natura", un'iniziativa che prevedeva tre live set in giro per i locali milanesi. Il primo è stato effettuato dal vivo, mentre i successivi si sono trasformati in veri concerti in streaming. Lo Urban Orchestral Set, ha raggiunto il pubblico a distanza con uno show a porte chiuse dalle Officine Meccaniche, storico studio di registrazione milanese. Il secondo Milano Multietnica Set è stato realizzato negli spazi di Triennale Milano ed è disponibile sulla piattaforma RaiPlay.



MODÀ «È un momento delicato, la cosa più semplice da fare è stare in casa propria. Come dico in tutti i concerti, la salute è la cosa più importante e mai come in questo dobbiamo rispettare la nostra e di tutte le persone che ci sono intorno» dice Kekko Silvestre dei Modà. Con un post sui social, la band comunica le coordinate per sostenere gli ospedali del Gruppo San Donato: «Anche un piccolo contributo, può diventare una grande risorsa».

Il gruppo farà una diretta per tutti i romantici mercoledì 11 marzo alle ore 21.00 sul profilo ufficiale di Instagram.

MARCO MASINI Anche Marco Masini ha deciso di dare appuntamento sui social: venerdì 13 marzo alle 21.00 sarà in diretta sul profilo ufficiale di Instagram per cantare e fare compagnia a tutti i fan.



GIGI D'ALESSIO «Come ben sapete stiamo vivendo un’emergenza, e il governo ci invita giustamente a rimanere a casa il più possibile per evitare la diffusione del coronavirus. La casa è il riparo da tutto e da tutti, riscopriamo il piacere di stare a casa, è per il bene di tutti» dice Gigi D'Alessio in un video. L'artista, inoltre, fornisce le coordinate per fare una piccola donazione all'Azienda Ospedaliera dei Colli attraverso un post sui social. Come molti altri colleghi, anche Gigi D'Alessio sarà live dalla sua pagina Facebook: l'appuntamento è per giovedì 12 marzo alle 18.00.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Nigiotti (@enriconigiotti) in data: 11 Mar 2020 alle ore 5:30 PDT ENRICO NIGIOTTI «Suoniamo qualche pezzo, chiacchieriamo, per sentirci più vicini. Ci tengo a dire che non lo faccio per sdrammatizzare la situazione, ma per promuovere l’importanza di unire le forze e dare una mano agli ospedali delle nostre città, con un piccolo gesto possiamo fare la differenza in una situazione di estrema difficoltà. Io lo faccio già da oggi, con la raccolta fondi per la Terapia Intensiva dell’Ospedale di Livorno, la mia città» dice Enrico sui social. Lo show casalingo dell'artista è in programma per venerdì 13 marzo alle 18.00 sul profilo ufficiale Instagram.



PIERO PELÙ «Approfittiamo di questo periodo di fermo coatto per leggere, studiare, ascoltare musica, scrivere, pensare, coltivare le nostre amicizie più con le parole che con i fatti. Poi tornerà il tempo delle Feste ed io vi assicuro che mi sto già caricando coi Bandidos per il tour estivo. Perché più ci proteggiamo e prima ne usciamo; prima ne usciamo e meglio staremo poi tutti. Ci siamo capiti?» dice Piero Pelù lanciando l'appello ai fan. Per tenere compagnia al suo pubblico, l'artista suonerà sul suo profilo Instagram giovedì 12 marzo ore 12.00.

