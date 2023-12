Irama e Rkomi: i ribelli del pop italiano infiammano Roma

Due ore di adrenalina all'insegna della spensieratezza e dell'emozione nel cuore della Capitale Carola Piluso







Gli opposti si attraggono creando sempre qualcosa di unico ed inimitabile: Irama e Rkomi ne sono la prova. Quello di Filippo Maria Fanti (vero nome di Irama) e Mirco Martorana (vero nome di Rkomi) è un sodalizio vincente, esplosivo e sabato 2 dicembre il Palazzo dello Sport di Roma è stato travolto dalla loro energia e dal loro carisma disarmante.

Un’unione nata quasi per gioco senza troppe aspettative «La nostra collaborazione è nata per caso, un giorno scrissi a Filippo per confrontarmi con lui e per mettermi alla prova con me stesso» racconta Rkomi. Se l’album “No stress” non ha convinto al 100% critica e pubblico, il “No stress tour” invece raccoglie l’approvazione di tutti. Due artisti che sul palco non si sovrastano ma si lasciano andare senza freni facendo delle loro differenze il punto di forza «Siamo come lo yin e lo yang» confessano scherzosamente.

Alle 21:15 l’entrata sul palco è a “gamba tesa”, prepotente sulle note di “Hollywood”, “Sexy”, “5 gocce” e “Precipito”. Una sola notte per raccontarsi orgogliosamente (pregi e difetti compresi) e per ripercorrere la carriera discografica di entrambi. Il palco è diviso equamente lasciando spazio anche a esibizioni singole e dando vita ad uno show dinamico, frizzante e mai banale. Poche parole, perché il viaggio nella loro caleidoscopica anima musicale è affidato interamente alle canzoni: “Dedicato a te”, “Nera” “Ovunque sarai” e una straordinaria versione acustica di “La genesi del tuo colore” per Irama; “Maleducata”, “Blu”, “La coda del diavolo” e una dolcissima interpretazione di "Diecimilavoci" per Rkomi. Proprio in “La coda del diavolo” Rkomi si lascia prendere troppo dall'entusiasmo e scivola sul palco rialzandosi stoicamente e proseguendo il concerto come se nulla fosse accaduto.

Non solo divertimento ma anche confessioni a cuore aperto «La musica è un mezzo per rimanere immortale, la mia più grande paura è morire e scomparire» rivela Irama. A sorpresa “Un giorno in più”, “Apnea” e “Gravità” vengono eseguite sugli spalti in mezzo al pubblico che li sostiene, balla e canta insieme a loro ogni singola canzone. Ad accompagnarli dei musicisti incredibili: Giulio Nenna (alla chitarra), Maurino Dellacqua (al basso), Mauro Laconi (alla chitarra), Francesco Lucidi (alla batteria), Oumy N’diaye e Fatimah Provillo (ai cori).

Mirko e Filippo il giorno e la notte, istinto e riflessione che insieme creano un perfetto equilibrio capace di lasciare un segno indelebile nel cuore di chi li ascolta. «Il primo giorno che ci siamo incontrati nacquero due brani: uno è "Luna Piena", l’altro è un pezzo più "caciarone" che non è ancora uscito, magari un giorno chissà…» affermano prima di dare vita ad uno dei finali più intensi e passionali di sempre con “Insuperabile”, “Luna Piena” e “Sulla pelle”. Il loro non è un addio ma un arrivederci, questi ragazzi dallo spirito ribelle e al tempo stesso sensibile hanno ancora tanto da regalarci e presto sapranno sorprenderci ancora un volta.

