Jovanotti: «Con “Ri-Party-Amo” puliremo spiagge, laghi, fiumi e fondali»

«Questo è il più grande progetto di recupero e ripristino delle aree ecologiche mai fatto in Italia» racconta l'artista davanti agli studenti Giulia Ciavarelli







Non è la prima volta che troviamo Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, seduto in cattedra davanti a una platea di studenti: tramite i social, l’artista dà appuntamento all’Università degli Studi di Milano Bicocca per raccontare tutti i dettagli di un grande progetto ambientale nato dalla collaborazione tra il Jova Beach Party, Intesa San Paolo e WWF Italia.

La grande festa itinerante di Jovanotti vuole diventare un’importante occasione per riflettere, parlare e discutere di ambiente prestando massima attenzione, come avvenuto nel 2019, a tutti gli aspetti legati alla sostenibilità: «Nel 2019 le cose sono andate molto bene e non ho niente da rimproverarmi. Il Jova Beach Party è stata un'avventura faticosa, ma soddisfacente, per questo abbiamo pensato di fare di più» racconta il cantautore.

«Questo è il più grande progetto di ripristino di aree problematiche mai fatto nella storia» continua Jovanotti introducendo Ri-Party-Amo, l’iniziativa concreta e ambiziosa che vuole rendere l’intera comunità protagonista della salvaguardia e del restauro della natura d’Italia.

Un progetto che si articola in tre principali pilastri: la pulizia di spiagge, laghi, fiumi e fondali da plastica e rifiuti; un progetto di ricostruzione naturale con 6 grandi opere di ingegneria in ambienti fortemente danneggiati e infine le attività di educazione in scuole e università per le generazioni più giovani.

«Abbiamo pensato a qualcosa capace di attivare le migliori energie e coinvolgerle in una delle più grandi mobilitazioni mai tentate per ripulire le spiagge italiane dalla plastica e mettere in cantiere progetti di restauro naturale: un esempio concreto di come si possa costruire un mondo con più natura» commenta Donatella Bianchi, Presidente WWF Italia.

«Tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro Paese possono essere protagonisti di questa iniziativa: è importante il risultato della raccolta fondi dedicata, che tocca già i 3 milioni di euro, raggiunto in pochi mesi dall’attivazione su For Funding, la piattaforma di crowdfunding che la banca ha messo a disposizione di Ri-Party-Amo: ogni donazione si trasformerà in azioni utili per l’ambiente e per la comunità» ha aggiunto Andrea Lecce, Responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo.