Jovanotti: nel 2022 torna il “Jova Beach Party”

La grande festa torna nelle spiagge italiane (e non solo), ecco le date e l'orario di apertura delle prevendite Jovanotti Credit: © Elena Di Vincenzo Giulia Ciavarelli







Prima la pubblicazione del nuovo singolo "Il Boom", ora arriva la notizia che in molti aspettavano: torna il "Jova Beach Party" nell'edizione MMXXII. La festa itinerante di Jovanotti partirà il 2 luglio 2022 da Lignano Sabbiadoro per poi spostarsi in 12 spiagge italiane, un ippodromo e un aeroporto. Le date sono già state svelate e le prevendite aperte alle 15.00 del 19 novembre.

«Con Jova Beach Party nel 2019 abbiamo inaugurato qualcosa, giusto in tempo per poi doverci chiudere forzatamente come tutti. La chiusura mi ha dato tempo per girarmi tra le mani questa cosa che avevamo fatto e che aveva preso forma mentre andava in scena. Guardando le immagini del 2019 e ripercorrendo l’avventura della mia memoria sentivo che si trattava di un inizio di qualcosa» ha commentato Jovanotti.

I biglietti del "Jova Beach Party" sono in prevendita dalle ore 15.00 sui circuiti www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e www.ciaotickets.com. La tappa di Albenga è al momento ancora da confermare, sono ancora in corso di definizione alcuni particolari tecnici. I biglietti relativi a questa data andranno in vendita a breve, non appena trovate le soluzioni idonee.

Le date dei concerti

2-3 luglio 2022: Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell’Italia

8-9 luglio 2022: Marina di Ravenna (RA), Lungomare

13 luglio 2022: Aosta (Gressan), Area Verde

17 luglio 2022: Albenga (Villanova, SV), Ippodromo dei Fiori

23-24 luglio 2022: Marina di Cerveteri (RM), Lungomare degli Etruschi

30-31 luglio 2022: Barletta, Lungomare Mennea

5-6 agosto 2022: Fermo, Lungomare Fermano

12-13 agosto 2022: Roccella Jonica (RC), Area Natura Village

19-20 agosto 2022: Vasto (CH), Lungomare Duca degli Abruzzi

26-27 agosto 2022: Castel Volturno (CE), Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2-3 settembre 2022: Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione

10 settembre 2022: Bresso-Milano Aeroporto