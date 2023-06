“Kappa FuturFestival 2023”: la line-up e il programma completo

La lista completa degli artisti che partecipano alla 3 giorni di musica elettronica al Parco Dora di Torino Redazione Sorrisi







Sono stati confermati la line-up e il programma completo del Kappa FuturFestival 2023, il decimo anniversario del festival all’insegna della musica e delle arti digitali, previsto da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio 2023 al Parco Dora di Torino.

La lineup di quest'anno vede grandi nomi del calibro di Major Lazer, Fatboy Slim, Swedish House Mafia, Carl Cox e tanti altri. Il cast è composto da astri nascenti e leggende internazionali, dimostrando una curatela in grado, ancora una volta, di dare spazio a tutte le sfaccettature della musica elettronica.

Il festival, della durata di tre giorni, si tiene nel più imponente e affascinante parco futuristico italiano: il Parco Dora, un'enorme area postindustriale che ospita cinque stage, tra cui i nuovissimi Voyager Stage e Kosmo Stage, immersi in una vera e propria installazione artistica a cielo aperto. L’allestimento del festival prevede infatti 1 km² di schermi led wall, oltre 1000 luci, oltre 200 speaker, il palco (Roseto) alto 24 metri, 4km di fibra ottica, 7 km di ringhiere e 1 km di barriere antipanico. Quest’anno sono attesi 95.000 partecipanti da oltre 110 nazioni differenti.

I biglietti sono disponibili sul sito kappafuturfestival.it

Day 1: venerdì 30 giugno

Afterlife presented by Tale of Us; Anna; Another Taste Live; Astra Club (Dj Tennis-Carlita); Ays Dj Set; Black Coffee; Carista; Chloé Caillet; Danilo Plessow; Derrick Carter; Detroit in Effect; Floorplan; He.She.They; Job Jobse; Joe Clussell B2B Dj Deep; Kevin De Vries; Kilimaniaro; Krystal Klear B2B Marisa; Lvpica; Major Lazer B2B Major League Djz; Massano; Mathii; Mind Against; Mochakk; Sasha Carassi; Shermanology; Shubostar; Stephan Bodzin Live; Swedish House Mafia (KFF Exclusive Set); The Martinez Brothers

Day 2: sabato 1 luglio

Alex Dima; Carl Carig feat Jon Dixon Ive; Charlie Sparks; Cloonee; Cuarteto; Diplo B2B Maceo Plex; Dj Bone as Doc Ciroc; Drums and Chants; Dukwa live; Enrico Sangiuliano; Enzo Siragusa; Fantastic Twins live; Fatboy Slim; Gandalf; Holy Tongue live; Indira Paganotto; Marbøx; Nico Moreno; O.Bee B2B Tomas Station; Paul Acquaviva; Peggy Gou; Nicola Gavino; Reinier Zonneveld Live; Ricardo Villabos; Sansibar; Sasha and John Digweed; Seth Troxler; the Hacker and Alessandro Adriani live; Tolouse Low Trax; Traxx; Trym; Tushen Raï B2B Cornelius Doctor; Willikens and Ivkrovic.

Day 3: domenica 2 luglio

999999999; Archie Hamilton B2B Richy Ahmed; Carl Cox B2B Nicole Moudaber; Carl Cox Hybrid Live; Carlita; Chris Liebing (TR303 live); Chris Stussy; Christopher Coe live; Danny Tenaglia; Dennis Cruz B2B Pawsa; Egyptian Lover; Folamour (A/V); Franck Wiedemann x Mathew Jonson live; Hot Since 82; I hate models; Ivan Smagghe; Jamie Jones; Lost Souls of Saturn live; LP Giobbi; Paranoid London live; Riverside; San Proper; Silvie Loto; Simone De Kunovich; Sizing; Tale of Us; The Taste; Ultimo Tango; Vintage Culture; Youniverse.