Kekko dei Modà: «I concerti sono stati terapeutici»

Dopo un lungo tour estivo, la band torna a suonare all’Arena di Verona il 28 settembre: sul palco con loro ci sono anche Ale & Franz Giulia Ciavarelli







«Sono tornato a divertirmi sul palco come non mi succedeva da tempo!»: Kekko, il frontman dei Modà, non trattiene la gioia e l’emozione quando ci parla di quello che è successo quest’estate. È reduce da un lungo tour, lo definisce «il più bello e terapeutico della mia vita», con uno spettacolo nuovo e più articolato che ha visto l’introduzione dell’orchestra e di alcuni momenti parlati per raccontarsi davanti al pubblico.

Il gran finale è previsto all’Arena di Verona il 28 settembre, con loro ci sono anche Ale & Franz: «In punta di piedi, anzi in punta di dita, entreremo nel suo mondo: lui reciterà e noi suoneremo».

Partiamo da quest’estate piena di concerti, come l’hai vissuta?

«Sono stati mesi meravigliosi! È stato un tour stupendo che ci ha portato dalla primavera fino ai primi giorni d'estate ad affrontare una sorta di terapia».

Spiegaci meglio.

«Dopo quello che ho passato negli ultimi anni, quando mi hanno chiesto di firmare per quaranta concerti, pensavo di non farcela. Mi sono detto “Arriverò al terzo e mi ricoverano”».

E invece è andata meglio del previsto.

«Si, assolutamente. Sono riuscito a godermi il palco, prima mi faceva stare molto male. Ero teso anche perché abbiamo portato in giro uno spettacolo diverso dal solito: con noi c’era l’orchestra, e poi ho aggiunto momenti parlati dove raccontavo aneddoti sulla nostra carriera. Non sapevo come l'avrebbe presa il pubblico».

A giudicare dalle foto sui social, direi molto bene.

«Posso dirlo? È stato il tour più bello della mia vita».

Quest’anno hai affrontato anche un altro tipo di palco, quello di Sanremo.

«Sapevo di avere una grande responsabilità, le mie parole potevano aiutare altre persone. La depressione è una malattia che ti fa vergognare, è difficile da esternare, però ho iniziato a sentirmi meglio quando ne ho iniziato a parlare con gli altri. E dopo Sanremo ho incontrato tante persone che mi hanno ringraziato».

In tutto questo, tua figlia ha avuto un ruolo importante.

«Una delle cose che più mi ha spronato è stato proprio il cercare di non deluderla, lei è perfettamente consapevole di quello che ho vissuto e che sto vivendo. Perché la depressione è una battaglia quotidiana, sta a noi decidere come e se affrontarla in base a come scegliamo di guardare la vita».

Sono in corso i festeggiamenti per i vent'anni dei Modà: dopo tutto questo tempo, come si riesce a stare insieme senza rischiare di perdersi?

«Il segreto credo sia nel rispetto reciproco delle parti. Ognuno ha sempre fatto quello che sapeva fare meglio, abbiamo avuto molto rispetto tra di noi e non abbiamo mai litigato».

Il 6 ottobre uscirà il nuovo singolo “Il foglietto col tuo nome”, ce ne parli?

«L'ho scritta qualche anno fa in un momento in cui stavo iniziando ad ammalarmi. Iniziavo a riempire questa soffitta di rimpianti, in realtà inventavo scuse per non affrontare determinate cose».

Il brano si apre con “Chiusa una porta, si apre un portone”: c’è stato un momento in cui hai pronunciato questa frase?

«Quando ci ritrovammo a piedi senza casa discografica, era il 2008. Qualche anno dopo uscì “Sono già solo”, da lì è partita la seconda vita dei Modà».

Ci sarà un'anteprima per il pubblico dell’Arena di Verona?

«Si, lo eseguiremo lì per la prima volta. Ma non solo…ci saranno altre sorprese!».

Noi già ne sappiamo una: Ale & Franz saranno sul palco con voi!

«Faremo insieme la famosa “panchina” e io li coinvolgerò in un brano. Sai che sono appassionati di musica? Suonano anche degli strumenti».

Mentre sono alle prese con la preparazione dello spettacolo, che andrà in onda a dicembre su Rai2, contattiamo i due comici per farci raccontare l’emozione che precede questa serata speciale.

Sappiamo che siete molto impegnati, siete già a lavoro per il vostro nuovo show?

«Ci sono solo io (Franz) perché Ale è rimasto in riunione. Stiamo mettendo le basi del programma, diciamo che quella creativa è la fase più bella».

Farete una piccola pausa per andare dai Modà.

«Ci ha chiamato Kekko, è stata una bella sorpresa e siamo davvero felici. Orgogliosi di essere in un contesto così bello con un artista che stimiamo tanto. Non capita tutti i giorni, e per questo ci siamo immaginati questa contaminazione reciproca».

Kekko ci ha detto che siete anche musicisti.

«Io suono il pianoforte mentre Ale la chitarra. Il giorno dopo il concerto metterò nel curriculum “musicista dei Modà”».

Trent’anni di carriera, ma le prime volte non finiscono mai.

«È il bello di questo lavoro. Cose come queste ti caricano di un'emozione che ti sembra di aver iniziato il giorno prima a fare questo lavoro».

Visto che parliamo di musica, che cosa ascolti?

«Un po’ tutta, dai Pink Floyd a David Bowie. E ovviamente i Modà!».