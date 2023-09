La grande festa di Max Pezzali al Circo Massimo è su Canale 5

Il 7 settembre va in onda il concerto che ha coronato (con tanti ospiti) una carriera trentennale iniziata con gli 883 Francesco Chignola







Il titolo dice tutto: “CircoMax”. Il circo in questione è il Circo Massimo di Roma, una delle arene più suggestive del nostro Paese. E Max è Pezzali, che proprio nella Capitale il 2 settembre ha proseguito nei grandi festeggiamenti per i 30 anni di carriera con un attesissimo concerto.

La bella notizia è che anche i fan impossibilitati a recarsi a Roma potranno godersi l’evento: sarà Canale 5 a trasmetterlo, giovedì 7 settembre in prima serata. “CircoMax - Una notte di Hit” corona una carriera straordinaria iniziata nei primi Anni 90 con gli 883, al fianco di Mauro Repetto (insieme dal 1988, ma il loro “boom” arrivò nel 1992 con “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”). E conclude una serie di live iniziata nell’estate 2022 con due serate allo Stadio San Siro di Milano e continuata con un lungo tour tra novembre e maggio.

Anche questo, più che un concerto, sarà una grande festa, a cui Max ha invitato amici di sempre come gli Articolo 31, Paola & Chiara (che hanno iniziato proprio come coriste degli 883) e la squadra del “Deejay time” di Radio Deejay capitanata da Albertino. Ma ci saranno anche giovani artisti che non nascondono un forte debito nei confronti di Max: Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Lazza, Dargen D’Amico, Gazzelle e il duo Colapesce Dimartino.