La musica non si ferma: tutti i concerti in streaming

«Offriamo online creatività. Scaldiamo i cuori» dice Federico Zampaglione durante il concerto in rete, come lui tanti artisti hanno deciso di unirsi all'iniziativa

10 Marzo 2020 | 15:12 di Giulia Ciavarelli

Concerti cancellati e uscite discografiche rimandate, ma la musica non deve fermarsi. «Rivolgo il mio appello a tutti gli artisti ad offrire creatività, contenuti e stare il più possibile vicino alle persone nelle loro case» dice Federico Zampaglione dei Tiromancino, tra i primi a mettere a disposizione la propria musica con un concerto di quasi due ore in diretta sui suoi profili social.

Come lui anche Gianna Nannini ha deciso di dare un appuntamento eccezionale a tutto il suo pubblico: giovedì 12 marzo alle 16.00 l'artista sarà in diretta dalla sua casa-studio di Milano per un live acustico, dove risponderà alle domande dei fan e racconterà gli aneddoti che hanno caratterizzato la sua vita nella sua amata città, che ora si trova a vivere un momento particolare. Segue l'onda della musica online anche Francesco Gabbani, che richiama i fan per un live casalingo in programma martedì 10 marzo alle 16.00.

«Non potremo essere fisicamente insieme ma ho pensato di preparare qualcosa di speciale» aveva scritto Francesca Michielin a fine febbraio quando ha ripensato i due concerti in programma proponendo una soluzione per accorciare le distanze con il pubblico: per la presentazione dei nuovi brani appartenenti al suo nuovo album, la cantautrice ha scelto prima uno studio di registrazione e poi la Triennale di Milano, il primo in diretta sui social mentre l'altro su RaiPlay.

Dai concerti in streaming alla musica sui social, ecco tutte le iniziative degli artisti italiani.