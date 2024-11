La Rappresentante di Lista, “Giorni felici – Tour 2024”: trasformare il dolore in gioia

Li abbiamo seguiti in uno dei loro nuovi concerti. L'atmosfera è incredibile Alessandro Alicandri







Una delle prime sensazioni che in molti hanno avuto ascoltando la prima volta l'album "Giorni felici" è che il disco di felice avesse pochissimo, come se quel titolo fosse frutto di un'amara ironia. La Rappresentante di Lista in questo nuovo tour ha dimostrato che nell'incontro è possibile invertire quel dolore riempiendo quella brutta voragine di gioia. Anzi, di felicità.

Nella data torinese del 22 novembre del "Giorni felici - Tour 2024", il gruppo ci ha regalato due ore intense di musica scatenata, ricca di entusiasmo e riflessioni importanti. È curioso che proprio quel disco che parla di fragilità, risulti come per magia profondamente motivazionale e luminoso. Veronica e Dario sul palco sono belli, complementari, due diversissime facce della stessa medaglia: ognuno con la sua voce, ognuno con la sua autonomia, ma sinergici e potentissimi musicalmente e umanamente.

Dario è scatenato, la voce di Veronica sembra quella di un angelo e non è mai performativa in un senso istituzionale. Quando i due ragazzi hanno chiesto al pubblico come stavamo a metà concerto, una ragazza ha urlato "E voi come state?". Veronica ha risposto: "Sono molto emozionata", guardandosi intorno come quando dici la verità. La loro forza sta infatti nella sincerità del trasporto, in un coinvolgimento trascinante, nel loro darsi fino all'ultimo secondo al netto della professionalità.

È difficile pensare a un altro concerto dove così tante persone si sono abbracciate e baciate in reazione a brani che non parlano d'amore di coppia. L'amore per "La Rappresentante di Lista" (e per il loro pubblico) è un fatto più grande di una relazione privata, è qualcosa che ha più a che fare con la collettività. Il dolore è di tutti, la gioia pure e un concerto è quell'attimo in cui tutto questo può essere condiviso per due ore in libertà. Una regola che varrebbe sempre, certo, ma che per questo concerto è parsa chiara come il sole.

Le parole di Veronica a fine concerto

«Viviamo in un mondo complicato, dove c'è moltissima sofferenza, dove lo sgomento riesce sempre a cancellare tante cose. Questo disco e questo tour si chiamano "Giorni felici" perché un po' è come se volessimo mandare una cartolina potentissima fatta di tutte le nostre voci e catapultarla nel futuro. Quando si grida in tanti e in tante, secondo me la voce arriva molto più forte, si smuove l'aria. Ma è molto difficile perché ogni giorno c'è sempre qualcosa di tremendo. Sto imparando a non confondere la felicità con l'allegria. La felicità è fatta anche di questo e sembra che possa abbracciare questa complessità. Oggi sono felice di essere con voi e allo stesso tempo sono triste. Sono felice perché le cose che accadono non mi lasciano indifferente».