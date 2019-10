Lana Del Rey: l’unico concerto in Italia del 2020 sarà a Verona

La diva americana arriva nel nostro Paese con il suo "The Norman Fucking Rockwell! Tour": la data evento all'Arena sarà l'occasione per presentare dal vivo l'ultimo disco pubblicato ad agosto

22 Ottobre 2019 | 10:18 di Giulia Ciavarelli

La notizia che tutti i fan di Lana Del Rey aspettavano da tempo è arrivata: il 9 giugno 2020 sarà in concerto nella splendida cornice dell'Arena di Verona per l'unica data nel nostro Paese. La diva americana sarà molto impegnata con il The Norman Fucking Rockwell! Tour, la tournée, che ha preso il via il 21 settembre a Wantagh, si fermerà negli Stati Uniti e in Canada per tutto il 2019, mentre per i primi mesi del 2020 girerà le arene di molte città europee.

I concerti saranno l'occasione non solo per ripercorrere le canzoni più belle della sua carriera, ma anche per ascoltare dal vivo "Norman Fucking Rockwell!", il suo quinto album in studio pubblicato il 30 agosto. Questo è stato definito come il disco più corposo e intenso della popstar americana, nel quale la maggior parte dei brani sono prodotti (e co-scritti) insieme a Jack Antonoff.

Per gli appassionati della musica di Lana Del Rey l'appuntamento live a Verona è da non perdere.

I BIGLIETTI DELLO SHOW

I biglietti dello show saranno disponibili in anteprima esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 23 ottobre 2019 sul sito di Live Nation.

La messa in vendita generale partirà invece a partire dalle ore 11.00 giovedì 24 sui siti ufficiali di Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

LE DATE DEI CONCERTI EUROPEI 2020

21 febbraio - Amsterdam,Ziggo Dome

23 febbraio - Parigi, Accor Hotels Arena

25 febbraio - Londra, The O2

26 febbraio - Manchester, Manchester Arena

28 febbraio - Glasgow, SSE Hydro

29 febbraio - Birmingham, Resorts World Arena

2 marzo - Berlino, Mercedes-Benz Arena

3 marzo - Colonia, Lanxess Arena