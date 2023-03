Laura Pausini annuncia le date del “World Tour”

Dopo il successo di #Laura30, l'artista ufficializza il suo ritorno live nei palazzetti di tutto il mondo da dicembre 2023 Giulia Ciavarelli







«Questo sarà il nostro lungo viaggio di nozze» scrive Laura Pausini, dopo aver annunciato le nozze con Paolo Carta e un tour mondiale in partenza da dicembre 2023. Dopo il successo di #Laura30, l’incredibile maratona live che l’ha vista esibirsi in tre speciali performance in sole 24 ore, l'artista torna dal vivo con un tour che partirà dall'Italia e proseguirà sui palcoscenici più importanti del mondo.

«Non vado in tour dal 2019. È la cosa che mi è mancata di più in assoluto e quando con Paolo, da oggi mio marito, abbiamo pensato al nostro viaggio di nozze, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito entrambi che il miglior modo per festeggiare ed essere davvero felici era ritornare sul palco» racconta Laura.

Prima di portare la sua musica nei palasport più prestigiosi del mondo - in Europa, America Latina e Stati Uniti - l'artista partirà con l’"Anteprima World Tour" in Piazza San Marco a Venezia e Plaza de España a Siviglia.

Di seguito, tutte le date italiane del "World Tour 2023/24".

Le date italiane

30 giugno – Venezia, Piazza San Marco

1 / 2 luglio – Venezia, Piazza San Marco

8 dicembre - Rimini, Stadium

12 dicembre - Roma, Palazzo dello sport

19 dicembre - Mantova, Pala Unical

22 dicembre - Firenze, Nelson Mandela

26 dicembre - Eboli, Pala Sele

29 dicembre - Bari, Pala Florio

6 gennaio - Padova, Fiera

9 gennaio - Bologna, Unipol

12 gennaio - Torino, Pala Alpitour

15 gennaio - Bolzano, Sparkasse Arena

17 gennaio - Milano, Forum