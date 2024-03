Levante live nei teatri 2024: sopravvivere al dolore con la musica

Abbiamo seguito la data del 21 marzo a Torino Alessandro Alicandri







La musica è strana perché mette in gioco tutte le emozioni e chiede a chi canta di evocarle e trasmetterle al pubblico sempre, anche quando non è facile. Non sarà stato facile per Levante portare a casa la data del 21 marzo al Teatro Alfieri di Torino a pochi giorni dalla scomparsa di un giovane pezzo della sua famiglia musicale, un membro dello staff tecnico che era parte integrante di queste emozioni generate dagli strumenti e dal canto, consegnate poi al pubblico.

La musica è strana perché anche nei momenti più dolorosi riesce a trasformare la tristezza in forza di reagire, la mancanza in voglia di cantare, il lutto in celebrazione della vita. Nelle due ore di concerto Levante ha detto la parola gratitudine più volte, portando sul palco una scaletta con tante chicche e brani famosi riarrangiati per l'occasione, dalle canzoni delle origini al presente di un album bello e complesso come "Opera futura". È stato concerto personale in ogni senso.

Claudia l'ha vissuto con la sua consueta energia rock, facendo salire sul palco Alberto Bianco per cantare (meravigliosamente) "Mela", alternando momenti scatenati come in "Rancore" a altri intimi come in "Mater". È scesa più volte in mezzo al pubblico, la prima per cantare senza microfoni "Abbi cura di te" (ormai è una tradizione nei suoi live ed è sempre più emozionante) e non si è risparmiata un secondo. Il pubblico spesso faticava a contenersi seduto sulla poltrona, specialmente sul finale quando sono arrivate in un filotto straordinario le sue hit più popolari come "Alfonso", "Tikibombom" e "Vivo".

Levante verso la fine del concerto ha detto che su quel palco, se potesse, ci starebbe sempre. E questo racconta la straordinarietà della musica, che è anche un po' la straordinarietà di quella vita che Levante ha raccontato anche questa volta in ogni suo aspetto. L'amore e il dolore, una società complessa da capire e pigra nel progredire e il potere immenso dell'umanità che nonostante tutte queste difficoltà prova a sopravvivere, cantando anche quando farlo è dura.