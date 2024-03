Levante live nei teatri: «Celebro con voi i quindici anni di carriera»

«Mi siete mancati!» esordisce l’artista in concerto al Teatro Dal Verme di Milano, sul palco con lei anche Santi Francesi e Margherita Vicario Giulia Ciavarelli







Per festeggiare una ricorrenza musicale, non c’è modo migliore di trascorrere il tempo con coloro che hanno amato e ascoltato la tua musica sin dagli esordi: è il caso di Claudia Lagona, in arte Levante, che ha scelto di celebrare un traguardo così importante, i quindici anni di carriera, con il suo pubblico attraverso un lunghissimo tour iniziato solo poche settimane fa e che attraverserà l'Italia fino a metà maggio.

L’appuntamento è al Teatro Dal Verme di Milano, dove la cantautrice fa il bis del suo show teatrale: dopo aver suonato in location più ampie, come i palasport o la più recente Arena di Verona, Levante ritorna all’intimità del teatro per dare una nuova veste alla sua musica. Si avvicina di più al pubblico, con cui entra in contatto attraverso varie esibizioni eseguite al centro della platea, ma rimane invariata la sua presenza scenica rock, grintosa e anche raffinata nei brani che richiedono un più ampio impegno vocale.

Il nuovo “vestito musicale” di Levante è ben rappresentato nella scenografia: il palco si distribuisce su tre livelli dove è posizionata la sua band («Siamo una vera famiglia!»), due grandi tende ai lati e un ledwall verticale al centro che accompagna le canzoni con grafiche e video. Due ore piene di successi, hit e…nostalgia: «È una bella scaletta perché rievoca il passato, c’è tanto del primo album “Manuale distruzione” (2014), alcuni brani non li eseguo da tanto tempo, e poi c’è “Opera futura” che invece ci porta a domani» ci ha raccontato nella nostra ultima intervista.

Si parte con “Leggera”, “Capitale, mio capitale” e “Rancore” per poi passare a una canzone speciale: «È per te Alma!» dice Levante indicando le prime file sulla balconata sopra al palco dove siede la piccola Alma Futura, a lei è dedicato uno dei brani dell’ultimo disco. Si prosegue con “Se non ti vedo non esisti”, titolo che riprende anche uno dei romanzi scritti dall’artista, e poi l’emozionante “Abbi cura di te”, la sua resa è sempre diversa in ogni tour. Unica costante: la canta insieme al pubblico, e questa volta scende in platea eseguendola senza microfono.

Si balla e ci si emoziona con i due ospiti della serata: «”Manuale distruzione” ha compiuto dieci anni e gli stiamo facendo prendere un po’ di aria, sto eseguendo tante canzoni che non suonavo da tempo. A breve avrà una nuova vita con tante collaborazioni insieme ad artisti speciali» dice prima di annunciare i Santi Francesi e Margherita Vicario.

È difficile rimanere seduti quando, a metà della scaletta, arrivano i grandi “classici” della cantautrice: da “Non me ne frega niente” ad “Andrà tutto bene”, “Vertigine” e l’immancabile “Alfonso”. Cambia l’atmosfera per i due brani sanremesi "Tikibombom" e "Vivo", cantati (e ripresi!) dal pubblico del teatro.

«Ma siete talmente calorosi che non so come dirvelo: questa è l’ultima canzone»: se la struggente “Mi manchi” chiude il live, prima di salutare Levante ringrazia gli spettatori con la promessa che questo è «solo un arrivederci».