Ligabue festeggia i 30 anni di carriera a Campovolo

11 Novembre 2019 | 14:24 di Giulia Ciavarelli

A quindici anni dal suo primo grande concerto, Luciano Ligabue sceglie nuovamente Campovolo a Reggio Emilia per festeggiare i 30 anni della sua straordinaria carriera iniziata nel 1990 con l'album omonimo. La grande festa ha una data ufficiale, 12 settembre 2020, un titolo, 30 anni in un giorno, e un luogo che ha visto il rocker protagonista, più volte, con eventi entrati a pieno titolo nella memoria collettiva della grande musica live italiana.

Il concerto-evento si terrà in uno spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica al Campovolo, denominato RCF Arena Reggio Emilia, attrezzato per ospitare fino a 100.000 persone (con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali). Questa location ospiterà anche diverse aree, come quella dedicata ai giochi, una multimediale e una dove si potrà ripercorrere attraverso varie immagini la carriera di Luciano Ligabue. Non mancherà la ruota panoramica da dove il pubblico potrà godersi la festa con una visione a 360 gradi.



«Campovolo è il posto dove festeggeremo i 30 anni di carriera, è il posto delle nostre feste e delle nostre ricorrenze. Cercheremo di comprimere 30 anni in una serata sola, non sarà semplice, anche perché lo faremo insieme a tutti i musicisti e tutte le band con cui in questi anni ci siamo incrociati» racconta Ligabue in un video che annuncia il grande evento.

E prosegue: «Ci sarà una grande novità: all'interno di Campovolo stanno costruendo la fatidica arena, un posto speciale dove sarà più facile assistere ai concerti e con quel concerto, il 12 settembre 2020, avremo il piacere di inaugurarla. Vi aspetto lì per "30 anni in un giorno"».

I BIGLIETTI

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di mercoledì 13 novembre sul sito ufficiale di Ticketone e dalle ore 11.00 di lunedì 2 dicembre nei punti vendita abituali. Prezzi (incluso diritto di prevendita): Green & Blue Zone 49 euro, Yellow & Orange Zone 65 euro, Red Zone 70 euro, Gold Package 250 euro (199 euro in promozione, per tutti coloro che acquisteranno fino a lunedì 2 dicembre, salvo disponibilità). TicketOne è Official Ticketing partner di Ligabue – “30 anni in un giorno".

Solo per gli iscritti al fan club ufficiale, i biglietti saranno in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 11 novembre, fino alle ore 15.00 di mercoledì 13 novembre.



Tutte le informazioni riguardanti l’accesso al luogo dell’evento per le persone diversamente abili sono disponibili a questo link.