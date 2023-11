Ligabue infiamma il Forum: “Grazie Milano per esserci sempre”

Il rocker di Correggio torna nei palazzetti con il tour indoor “Dedicato a noi” che dà il titolo anche al suo nuovo album Paolo Paglianti







È un Luciano Ligabue in gran forma quello che abbiamo visto sul palco del Forum di Assago nella prima delle due date milanesi di novembre 2023. Due ore di pura energia in cui il Liga non ha smesso di correre “su è giù” dal il palco. E non c’è dubbio: è il palco il suo campo di gioco preferito, dove il rocker di Correggio è a suo totale agio e crea un rapporto intimo con il calore dei fan riuniti intorno a questo luogo magico. Quasi 120 minuti di autentico e totale divertimento per i suoi supporter che non tradiscono e riempiono puntualmente stadi e palazzetti. Tutto il Bar Mario Fan Club è riunito sotto al palco, stretto intorno al suo Liga che non li ha mai traditi: nemmeno questa volta, facendo assistere a loro e soltanto loro, fedeli da sempre, al soundcheck prima dell’inizio del concerto.

I fedelissimi del Liga non si sono smentiti. Guardando la folla di persone dello strapieno Forum di Milano ci si stupisce, soprattutto per l’età eterogenea: a “Ballare sul mondo” del rocker di Correggio non sono solo i fan di vecchia data che lo seguono dagli esordi e che cantano i suoi pezzi storici senza saltare una virgola, ma anche una folla di giovanissimi, che magari conosce meglio i brani più recenti, quelli che, dice il Liga “dovete aiutarmi a cantare, perché si sa che quelli più nuovi ancora li dovete imparare”. Sono quelli tratti dal suo ultimo album, “Dedicato a noi”, un titolo corale, capace di far sentire partecipe chiunque chi lo segue – da chi lo ama da una vita così come dai più giovani per cui “prova empatia”, come Ligabue ha dichiarato recentemente ospite da Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”.

Alla fine è proprio questa la magica capacità del Liga: creare canzoni in cui tutti si possano identificare e far sentire i fan accolti e amati come in una grande famiglia, specie durante i concerti. Brani che riescono a creare un legame universale fra generazioni diverse e lontane fra loro, ma che nello show del grande rocker Luciano Ligabue ballano e cantano insieme in un unico grande respiro.

Grandi classici come “Piccola stella senza cielo” o “Questa è la mia vita” si alternano ai brani tratti dal nuovo album come “Riderai” e “La metà della mela”, a lanciare uno show esplosivo, pieno di luci e suoni che proprio nulla ha da invidiare alle grandi produzioni d’oltreoceano. La folla si scatena sulle note di “Balliamo sul mondo” e trasforma il palazzetto in una grande discoteca su quelle di “Happy hour”, per poi commuoversi subito dopo con “Lettera a G”, dedicata al cugino Gianni, con cui il rocker è cresciuto come con un fratello e che ci ha purtroppo lasciato subito dopo il padre di Ligabue.

Si riparte poi a ballare con “Marlon Brando è sempre lui” dove in mezzo a scenografie spettacolari Luciano ha organizzato un siparietto, un “contest” come lo ha definito lui, per far cantare e divertire il pubblico sugli ormai immancabili OhOhOh-OhOhOhOh-OhOh. Ci avviamo ormai alla fine, quando “Certe notti”, grande e irrinunciabile classico, accende il pubblico di mille luci. Luciano e la band lasciano il palco ma non deludono i fan e tornano per il bis: “Dedicato a noi”, che dà il titolo non solo al nuovo album ma anche al tour, il grande classico “Libera nos a malo” e l’immancabile finale con “Urlando contro il cielo”. È stata una notte fantastica, impossibile da dimenticare!

