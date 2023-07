Ligabue, le nuove date del tour

Dopo i due concerti eventi a Milano e Roma, il rocker si prepara a girare i palasport con ulteriori date, dopo l'uscita del nuovo album Redazione Sorrisi







Luciano Ligabue fa il bis, anzi il tris, insomma, moltiplica la sua musica live. Dopo aver fatto “ballare sul mondo” 100.000 spettatori nelle due date evento negli stadi di Milano e Roma, annuncia nuove nuovi concerti del tour in partenza a ottobre, che lo porterà in giro nei palasport di tutta Italia.

I nuovi appuntamenti saranno venerdì 10 novembre al Mediolanum Forum di Milano e sabato 18 novembre al Palazzo dello Sport di Roma. Inoltre raddoppia la data di Bari, il 24 e 25 novembre al Pala Florio. Il tour nei palasport seguirà l’uscita del nuovo album: il disco, che arriva tre anni dopo il precedente, si intitola “Dedicato a noi” e uscirà il 22 settembre per Warner Music Italy. Già disponibile in pre-order, è stato anticipato in radio dal singolo “Riderai”, scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci, con un videoclip diretto da Arnaldo Catinari e il montaggio curato da Riccardo Guernieri.

Le date del tour