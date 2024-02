Lo show di Levante alla festa di Sorrisi

L’artista siciliana ha cantato alcuni suoi successi e il pubblico è rimasto incantato Giusy Cascio







Elegantissima in un abito nero di N21, la sera del 4 febbraio Levante ha incantato gli invitati al party inaugurale di Sorrisi al Miramare The Palace Hotel di Sanremo. L’artista siciliana ha cantato alcuni suoi successi, tra cui “Leggera”, “Lo stretto necessario”, “Vertigine”, “Mi manchi”, “Vivo” e “Tikibombom”, e il pubblico è rimasto incantato.

Lei era felicissima di essere alla nostra festa che ogni anno dà ufficialmente il via al Festival. «Mi sono divertita tanto. Ero a Sanremo con la leggerezza di non avere pressioni da gara, ma dato che so cosa vuol dire avere il batticuore su quel palco, ho fatto un grande in bocca al lupo ai colleghi» dice.

Per Levante è un momento d’oro: dal 23 febbraio in streaming su Paramount+ sarà disponibile “Levante ventitré - Anni di voli pindarici”: «Una lunga intervista che definisce una nuova parte di me, un racconto del mio 2023 molto intenso, con il concerto all’Arena di Verona a settembre, una pietra miliare per festeggiare i miei primi 10 anni di carriera» spiega. E il 10 marzo parte “Opera Futura live nei teatri”, il tour che prende il nome dal suo ultimo disco e la porterà in tutta Italia (oltre 20 date, info e biglietti su ticketone.it): «Nei teatri mi trovo a mio agio perché rispecchiano la mia anima pacata. In scaletta metterò brani intimi, ma anche muscolari, così la gente potrà alzarsi e scatenarsi».