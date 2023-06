“Love Mi”: il cast e i conduttori del concerto benefico

Torna l'evento gratuito in Piazza Duomo ideato da Fedez: nel cast ci sono Articolo 31, Annalisa, Lazza e Francesca Michielin Giulia Ciavarelli







È partito il conto alla rovescia per la nuova edizione di "Love Mi", il concerto benefico (e gratuito) ideato da Fedez che andrà in scena martedì 27 giugno in Piazza Duomo a Milano.

L'evento sarà trasmesso in diretta su Mediaset Infinity e Italia 1 e in simulcast su Radio 10. Prodotto da Vivo Concerti, alla conduzione troviamo Mariasole Pollio e Max Angioni mentre Gabriele Vagnato sarà l'inviato speciale nel backstage e tra il pubblico.

Anche quest'anno, il concerto è legato a una raccolta fondi tramite il numero solidale 45596 (attivo dal 5 giugno al 2 luglio) o direttamente sul sito della Fondazione Fedez, destinata a sostenere l’Associazione Andrea Tudisco OdV: «Lo spirito è il medesimo dello scorso anno, trovare sempre uno scopo benefico su cui raccogliere fondi e accendere un riflettore su realtà che non si conoscono ancora» spiega Fedez.

Lo show avrà una lineup composta da 29 artisti: «"Love Mi" è diventato un vero e proprio rito annuale che vuole unire tutti in nome della musica e della beneficenza. C'è un cast di artisti tra emergenti e nomi affermati, spazio alla contemporaneità ed è interessante dedicare energie a un progetto come questo» conclude l'artista.

Il cast degli artisti