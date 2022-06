“Love Mi”: il cast e le conduttrici del concerto benefico di Fedex e J-Ax

Presentato da Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, l'evento gratuito sarà trasmesso in diretta su Italia 1 da piazza Duomo a Milano J-Ax e Fedez Cecilia Uzzo







È tutto pronto per "Love Mi", il concerto benefico di Fedez con un cast di altre star della musica, fissato per martedì 28 giugno dalle ore 19.00, trasmesso in diretta su Italia 1 da Piazza Duomo a Milano. La serata evento sarà presentata da Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti. Con loro ci sarà anche il giovane content creator Gabriele Vagnato (3.8 milioni su TikTok, 1.1 milioni su Instagram, 778.000 su YouTube) che sarà l’inviato speciale dietro le quinte e tra il pubblico (in diretta dalle 18.00 su Mediaset Infinity per seguire la prima parte del concerto).

Padrone di casa del concerto, ovviamente, è il suo ideatore Fedez, che per l’occasione si riunisce live con J-Ax: dopo anni di silenzio, i rapper hanno rinnovato la loro amicizia e il loro sodalizio artistico, che si era concluso con il successo del concerto a San Siro nel 2018. Tanti gli artisti che si esibiranno nel corso della serata, compresi Dargen D’Amico – amico di Fedez e attualmente collega nella giuria di X Factor 2022 – e Tananai e Mara Sattei, con cui il rapper ha pubblicato il singolo "La Dolce Vita".

Il cast in ordine alfabetico

Ariete

Beba

Cara

Dargen D’Amico

Fedez

Frada

Ghali

J-Ax

Miles

MYDRAMA

M¥SS KETA

Nitro

Paky

PAULO

Rhove

Rosa Chemical

Rose Villain

Mara Sattei

Shiva

Tananai

Tedua

Il concerto benefico

Come è stato già reso pubblico, "Love Mi" è un concerto benefico pensato per la raccolta fondi in favore della Onlus TOG – Together To Go, centro di eccellenza per la riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse (in particolare paralisi cerebrali infantile e sindromi genetiche con ritardo mentale). I fondi raccolti grazie al numero solidale 45595 saranno donati dalla Fondazione Fedez E.T.S. direttamente a TOG – Together To Go.