“Love Mi”: la scaletta e come vedere il concerto benefico

Gli artisti in ordine di esibizione, gli orari e come seguire la diretta in televisione (in due parti) del live organizzato da Fedez Fedez Cecilia Uzzo







Il conto alla rovescia per "Love Mi" è ormai agli sgoccioli: martedì 28 giugno Fedez porta in Piazza Duomo a Milano un concerto evento all’insegna della solidarietà e della musica. Un live per raccogliere fondi in favore di "TOG – Together To Go", la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale. Le donazioni possono essere effettuate sul numero solidale 45595.



Il concerto "Love Mi", totalmente gratuito, sarà una serata speciale presentata da Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti con Gabriele Vagnato: saranno infatti 22 gli artisti che si alterneranno sul palco, oltre a diverse guest star a sorpresa, per un momento speciale di musica italiana.

La scaletta

Su Mediaset Infinity dalle 18.00

Caneda

MYDRAMA

Frada

Cara

PAULO

Beba

Su Italia 1 dalle 19.00

Rosa Chemical

Rose Villain

MILES

Mara Sattei

Nitro

Ariete

M¥SS KETA

Lazza

Dargen D’Amico

Rhove

Paky

Shiva

Ghali

Tananai

Tedua

Fedez e J-AX

Come vedere il concerto

Il concerto (che sarà proiettato anche su un maxischermo davanti al Monumento di Vittorio Emanuele II) si svolge in piazza Duomo a Milano, quindi non tutto il pubblico italiano potrà assistere. Niente paura, perché l’evento sarà trasmesso in televisione in diretta, in due parti: la prima su Mediaset Infinity dalle ore 18.00, la seconda su Italia 1 dalle ore 19.00.