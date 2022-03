Lucio Dalla: il 2 giugno l’omaggio all’Arena di Verona

Una serata per ricordarlo con i big della musica italiana. Biglietti già in prevendita Lucio Dalla (1943-2012) fotografato nel 1988 con il Telegatto di Sorrisi Lorenzo Di Palma







Si chiama “DallArenaLucio”, la serata-evento dedicata al genio di Lucio Dalla, organizzata da “Ballandi” e “Friends&Partners” per giovedì 2 giugno, nella maestosa Arena di Verona, giusta cornice per appuntamento imperdibile, a dieci anni dalla scomparsa del grande musicista, con tutti i grandi nomi della musica italiana a rendergli omaggio.

Un evento «fortemente voluto» da Gianmarco Mazzi, direttore artistico e amministratore delegato dell’Arena di Verona: «Ero amico di Lucio e so quanto amasse l’Arena. Il nome dell’evento è un bellissimo omaggio per Verona e per il nostro monumento».

Un’occasione per raccontare al pubblico l’artista immenso, unico e geniale che è stato Lucio Dalla, il suo smisurato talento e il rapporto che lega ognuno di loro alle canzoni che il cantautore ci ha lasciato in eredità. E per replicare la magia che nel 2013, a Bologna, si creò per festeggiare quello che sarebbe stato il suo 70esimo compleanno, con il grande concerto con tanti amici artisti in onda su Rai1 da piazza Maggiore.

I biglietti per l’evento del 2 giugno sono già disponibili su ticketone.it e vivaticket.it dal 4 marzo, giorno di nascita del grande artista.