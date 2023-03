Madame annuncia il primo live in un palasport

Dal 20 marzo sono aperte le prevendite per la data di ottobre al Forum di Assago (Milano) Madame Credit: © Leonardo Scotti Cecilia Uzzo







Sarà la prima volta in un palasport per Madame che ha appena annunciato il concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano) previsto il prossimo 21 ottobre. Presenterà dal vivo tutte le sue hit e le canzoni del nuovo album “L’amore” (in uscita venerdì 31 marzo), che naturalmente contiene anche il brano di Sanremo "Il bene nel male".

La data al Mediolanum Forum rappresenta un nuovo e importante traguardo per l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify), che in soli quattro anni ha collezionato 34 certificazioni tra platino e oro. Accanto ai numeri, Madame ha raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario: è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo.

I biglietti per la data del Forum sono in prevendita dalle ore 18:00 di lunedì 20 marzo su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali.

Le date del tour estivo

La data al Mediolanum Forum segue il tour estivo che porterà Madame in giro per l’Italia nelle più suggestive location outdoor, secondo questo calendario: