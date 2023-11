Madonna arriva in Italia: lo show è garantito

Due serate di musica al Forum di Assago per i 40 anni di carriera. E un libro sulla sua vita Monica Agostini







Al Forum di Assago, alle porte di Milano, il 23 e il 25 novembre arriva Madonna con il suo attesissimo “Celebration tour”. Attesissimo perché questa serie di concerti in Europa inaugura il tour mondiale, dopo che la star ha dovuto spostare le date americane per i problemi di salute (un’infezione batterica) che l’hanno colpita a giugno. Ma attesissimo anche perché Madonna celebra così 40 anni di carriera, cantando e ballando solo i grandi successi, con una scaletta divisa in cinque atti che garantirà uno spettacolo mirabolante per i fan.

Sono due ore e mezza di show, con la figlia Lourdes nel cast e tantissimi cambi di abiti (disegnati dagli stilisti suoi amici, da Donatella Versace a Jean-Paul Gaultier) che ricordano i suoi look più famosi. Tra i brani, mix inaspettati come “Like a virgin” unita a “Billie Jean” di Michael Jackson o la cover di “I will survive” di Gloria Gaynor. Madonna dà il meglio di sé, non rinunciando a momenti autobiografici («Mi hanno salvato gli angeli» ha detto parlando della malattia) o a messaggi di pace, riferendosi alle guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Per gli appassionati, in libreria c’è anche l’imperdibile “Madonna - Una vita ribelle” di Mary Gabriel (edito da Rizzoli Lizard).