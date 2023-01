Madonna: “The celebration tour” arriva anche in Italia

Dopo otto anni di assenza torna con una data unica a Milano il prossimo 23 novembre Madonna Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Madonna si appresta a portare anche in Italia il “The celebration tour”. A otto anni dal suo ultimo concerto nel nostro paese torna con un'unica data al Mediolanum Forum di Milano, il prossimo 23 novembre. Uno spettacolo che ripercorrerà i suoi più grandi successi degli ultimi quarant'anni.

Un tour che sarà un vero e proprio viaggio artistico attraverso i quattro decenni della sua carriera e che renderà omaggio a New York, dove tutto è iniziato. Uno show che si prospetta ricchissimo, come si può intuire dal commento della stessa Madonna che si è detta «Entusiasta di esplorare il maggior numero di canzoni possibile, nella speranza di offrire ai miei fan lo spettacolo che stanno aspettando».

Prodotto da Live Nation, il tour mondiale che toccherà 35 città partirà dal Nord America a luglio e si concluderà ad Amsterdam venerdì 1 dicembre. Ospite speciale per tutte le date sarà Bob the Drag Queen, alias Caldwell Tidicue.

Il nuovo brano di Madonna, “Back that Up to the Beat”, sarà in tutte le radio italiane a partire da venerdì 27 gennaio 2023.

