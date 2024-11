Mahmood: «Cantare al Forum è realizzare il sogno più grande che ho»

Siamo stati dietro le quinte di un concerto e lui ci ha raccontato tutte le sue emozioni Monica Agostini







Silenzio, qualcuno che corricchia, una sarta percorre il corridoio con in mano una fascia ricoperta di paillettes che ha appena sistemato. Così si sta il 21 ottobre, a qualche minuto dall’inizio del concerto di Mahmood all’Unipol Forum di Assago (MI), il primo che apre il tour nei palazzetti “NLDA - Nei letti degli altri” (stesso titolo del suo ultimo album), terminato a Napoli il 31 ottobre. E Sorrisi è lì, dietro le quinte. C’è la stanza della band, quella di Mahmood, la piccola sartoria e, più vicina al palco, la stanza con i look da indossare (tre, bellissimi, neri, rossi, con cristalli sfavillanti). Nell’aria c’è un profumo di erbe di montagna («È il diffusore per ambiente che il mio team adora usare» conferma poi il cantante).

Tutto scorre all’apparenza tranquillo, fino a cinque minuti dall’inizio del concerto. A quel punto Mahmood ordina “fuori tutti” (e il “tutti” comprende anche la madre Anna): rimane con lui solo la stylist Ramona Tabita per sistemare i dettagli del look. Pronti, si va. Mi avvicino al retro del palco, i ballerini si scaldano. Ha appena finito di suonare Slim Soledad, dj brasiliana che con Mahmood ha condiviso diversi rave party. Sì, rave, perché l’ispirazione è proprio questa, la musica techno a tutto volume interpretata però in chiave teatrale.

Il risultato è magnifico, 25 brani divisi in tre blocchi. Il primo racconta la partenza per un viaggio lontano; il secondo è più intimista con Mahmood anche al piano, con luci soffuse; il terzo è il gran finale, super energetico (si è arrivati alla fine del viaggio, sopra le nuvole) che chiude con il medley di “Barrio” e “Kobra” (il primo è un singolo del 2019, il secondo viene dall’album “Ghettolimpo” del 2021), “Ra ta ta”, il suo ultimo successo, “Soldi”, con il quale ha vinto Sanremo nel 2019, e “Tuta gold”, presentata a Sanremo 2024, cinque Dischi di platino e 370 milioni di stream in tutto il mondo.Dopo un’ora e mezza in cui le soste sono state davvero ridotte, eccolo arrivare nel backstage accompagnato dai ballerini, tutti gasatissimi.

Complimenti, il concerto è stato una vera bomba!

«Grazie mille, sono davvero felice».

Come ti è venuta l’idea del rave?

«Sono stato a un po’ di rave, non tantissimi, ma un certo numero. A uno di questi ho conosciuto Slim Soledad, credo a Berlino, ballavamo insieme. È stato proprio bello riuscire a portare sul palco un po’ della mia quotidianità: non è che vado a ballare tutte le settimane, però ho tanti bei ricordi in quei contesti. Lei è con me qui a Milano e a Roma (il concerto è stato domenica 27 ottobre, ndr)».

Quanta ansia avevi oggi prima di salire sul palco?

«Un po’ di ansietta c’era, non posso negarlo. Sono stato teso fino a metà concerto, poi mi sono sciolto. È sempre così, nelle date future andrà meglio».

Che livello hai di controllo tra look, scenografia, balletti?

«Lo show deve essere perfetto, abbiamo fatto le 4 di mattina parecchi giorni anche col coreografo, abbiamo guardato le luci che dovevano “cadere” giuste su di me e sui ballerini, nessuno deve stare in ombra. Ci abbiamo lavorato veramente tanto. Potrei dire che è stato un po’ come una scuola militare».

Durante lo show hai detto che il Forum era il tuo sogno: «Non so come sono finito qui al Forum, ma sono il ragazzo più felice del mondo».

«Mia mamma mi portava qui a fare piscina, ci sono venuto per anni da bambino. Ho passato tanto tempo in questo palazzetto nella mia infanzia, ma anche da adolescente. Qui ho visto i concerti dei miei artisti preferiti. Per me è un luogo sacro».

La tua mamma era con te prima dello spettacolo: ti tranquillizza?

«Noi siamo insieme in tutte le date di questo tour. Mi mette sempre di buon umore averla vicino».

L’hai anche ringraziata tanto alla fine dello show.

«Pensa che a lei non piace! Un po’ si vergogna, mi dice: “Alessandro, basta ringraziarmi!”. Ma io continuo».

Cambiamo argomento: quanto devono essere comodi i look che indossi?

«Devono permettermi di ballare, a volte mi si sono impigliati i pantaloni, molto larghi, sotto gli stivali, ma finora sono sopravvissuto senza volare faccia a terra!».

Avevi un completo con camicia nera e cravatta rossa di Prada come primo look, e alla fine un paio di pantaloni amplissimi di Willy Chavarria con un foulard sempre rosso legato in testa, super svolazzante.

«Ho scelto di avere look neri, rossi e con cristalli per questa prima data, ma poi aggiungo anche altri colori. Per il look di Chavarria avevo il vento contro, per dare l’idea di essere in mezzo al cielo: che bello, avessi avuto quell’aria per rinfrescarmi durante tutto lo show sarebbe stato fantastico».

Anche i capelli sono pazzeschi: hai una treccia che crea un disegno sulla parte alta e il resto è tutto ricoperto da gel. Quanto tempo ci hai messo a realizzarlo?

«È tutto merito di Alfredo, il mio parrucchiere. Ci mettiamo quasi un’ora per completare il look, quando mi fa male urlo e si ferma».

Come ti concentri prima dello show?

«Ultimamente prima di un concerto succede sempre qualche imprevisto: i capelli da sistemare, il trucco, la cintura, la cravatta... I rituali vanno tutti a farsi benedire perché non c’è il tempo. Non si sa come, iniziamo tanto prima ma arriviamo sempre all’ultimo. È così, bisogna farsene una ragione».

Prima mangi qualcosa?

«Un po’ di pollo qualche ora prima, poi basta, sennò digerisco tutto il tempo».

Hai cambi d’abito velocissimi: come fai?

«È un incubo, quelli sono i minuti più brutti perché gli abiti non vanno, noi stiamo ancora alle prese con i pantaloni, gli stivali e c’è il tecnico che entra e dice: “Deve salire, deve salire”».

E dopo il concerto quanto tempo ci metti a smaltire l’adrenalina?

«Vado a dormire alle 5 di mattina! Una volta finito il tour mi devo impegnare per andare a letto presto».

I pupazzi che ricevi durante lo show li conservi?

«Li tengo tutti a casa mia in una stanza che sembra uno Yamato shop (un negozio di fumetti, video e statuine da collezione giapponesi, ndr). Stasera mi hanno lanciato un granchio Sebastian (che Mahmood ha doppiato nella versione italiana dell’ultimo film Disney, ndr). Poi tanti Pokémon, Marill e Andreon tra gli ultimi. Io impazzisco».

Hai annunciato altre date per maggio.

«Non vedo l’ora».

In mezzo, a febbraio, c’è una cosa che si chiama Sanremo. Cosa ne pensi?

«Vinca il migliore!».

E prevedi una vacanza all’orizzonte?

«Quando finisco il tour, chiamate “Chi l’ha visto?”, perché non mi vedrete in giro per un bel po’!».