Måneskin a San Siro: «Questa è la realizzazione di un sogno»

«Questo è l'inizio di un nuovo viaggio»: i “Kool kids” del rock debuttano a Milano sotto una pioggia incessante e fanno scatenare 60 mila persone Giulia Ciavarelli







Dopo aver fatto il giro del mondo, il rock dei Måneskin, amatissimo dagli americani, arriva nel tempio della musica: le dinamiche si invertono, il successo all’estero è talmente travolgente da portare la band romana a debuttare negli stadi italiani già da vere star. Un'ulteriore consacrazione, almeno nel nostro Paese.

Ci arrivano dopo essere passati per il Circo Massimo, l’apertura dei Rolling Stones e festival come Primavera Sound, Glastonbury, Loolapaloosa e Coachella: le aspettative sono altissime, c’è chi è curioso di vederli misurarsi con un palco così importante, altri sono spinti dalla curiosità di approfondire uno dei fenomeni musicali più imponenti degli ultimi anni. A cantare e ballare le loro canzoni tra gli spalti c’è un pubblico eterogeneo che raggruppa diverse generazioni, da intere famiglie con bambini piccoli ai ventenni che li hanno conosciuti sul piccolo schermo fino a gruppi di adulti divisi tra tra gadget e selfie.

Per l’esordio negli stadi, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas giocano prima in casa partendo dallo stadio Olimpico per poi approdare, con un doppio sold out, a San Siro: 60mila persone si preparano al grande rito rock, la penultima notte di musica nello stadio milanese, almeno per quest’anno.

Le foto del concerto

C’è l’emozione delle prime volte, ma la disinvoltura di chi quel palco sembra conoscerlo da sempre: lo show inizia puntuale sotto una pioggia battente e, dopo i saluti di rito, i Måneskin infilano una dietro l’altra tre hit: “Don’t Wanna Sleep”, “Gossip” e “Zitti e buoni”, il brano che ha cambiato il destino della loro carriera. Sin dai primi minuti, la band sfrutta molto bene ogni centimetro del palco: due maxischermi laterali si concentrano sui primi piani dei ragazzi, al centro c’è Ethan con la sua batteria sovrastato da mega impianto di luci in movimento e una pedana che Damiano percorrerà durante il concerto per avvicinarsi al pubblico.

La scaletta è divisa equamente tra momenti acustici ed esplosioni di chitarre, brani in italiano e hit internazionali, molte delle quali contenute nell’ultimo album “Rush” (ad oggi conta oltre 1,3 miliardi di stream). «Questo è il nostro inizio» esordisce Damiano prima di intonare “Chosen”, la canzone scelta per i provini di “X Factor”, e poi è il turno della «nostra croce e delizia, ci ha fatto arrivare oltreoceano ma qui molti avevano da criticare», lo stadio trema con “Beggin’”.

«Per noi essere qui è la realizzazione di un sogno e l’inizio di un nuovo viaggio» dice Damiano in uno dei pochi momenti parlati, la musica invece non si ferma mai: “Coraline”, “Torna a casa” e la cover “Iron Sky” di Paolo Nutini eseguita dal frontman a cappella sono tra i momenti più belli, struggenti e intensi dello show. Non mancano quei piccoli “rituali” che replicano in ogni concerto, da Victoria che si lancia in mezzo alle prime file al countdown che fa saltare lo stadio e l’invasione delle fan durante l’ultima canzone in scaletta.

Dopo un bis infuocato, Damiano saluta il pubblico: «Dedicato a chi ci vuole male!». Una frecciatina indirizzata a tutti quei detrattori che hanno criticato la band e che ora la vedranno alle prese con l’imponente “RUSH! World Tour”. I Maneskin, infatti, in autunno debutteranno in Australia, suoneranno nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti arrivando a esibirsi nel cuore della musica internazionale: il Madison Square Garden a New York.

La scaletta del concerto

Don't Wanna Sleep

Gossip

Zitti E Buoni

Chosen

Own My Mind

Supermodel

Le parole lontane

Baby Said

Bla Bla Bla

Beggin'

In Nome Del Padre

For Your Love

Coraline

Gasoline

Timezone

I Wanna Be Your Slave

Torna a casa

Vent'anni

La fine

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

I Wanna Be Your Slave