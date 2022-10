Måneskin, due date negli stadi in Italia

La band, ospite di Fabio Fazio, ha annunciato due concerti per il 2023: all'Olimpico di Roma e a San Siro a Milano Damiano David dei Maneskin Credit: © Getty Cecilia Uzzo







Ci sono ancora delle prime volte per i Måneskin, nonostante il loro successo travolgente in tutto il mondo. Ancora non hanno suonato negli stadi: una mancanza che verrà colmata nel 2023. Il gruppo romano, infatti, ha annunciato due nuove date al tour mondiale per cui sono in partenza e che li vedrà suonare negli Stati Uniti dal 26 ottobre al 16 dicembre.

Due nuovi concerti in Italia, per la precisione il 20 luglio 2023 all’Olimpico di Roma e il 24 luglio a San Siro a Milano. I Måneskin hanno dato l’annuncio durante l’intervista di Fabio Fazio, che li ha ospitati nella puntata di "Che tempo che fa" di domenica 16 ottobre: : «Ci esibiremo prima nello stadio della Roma e poi in quello dell'Inter».

Il calendario del Loud Kids Tour in Europa

23 febbraio 2023 - Pesaro, Italia - Vitrifrigo Arena *SOLD OUT

25 febbraio 2023 - Torino, Italia - Pala Alpitour *SOLD OUT

27 febbraio 2023 - Amsterdam, Paesi Bassi - Ziggo Dome *SOLD OUT

2 marzo 2023 - Bruxelles, Belgio - Forest National *SOLD OUT

3 marzo 2023 - Bruxelles, Belgio - Forest National *SOLD OUT

6 marzo 2023 - Berlino, Germania - Mercedes Benz Arena

10 marzo 2023 - Colonia, Germania - Lanxess Arena

13 marzo 2023 - Parigi, Francia - Accor Arena (venue precedente: Zenith) *SOLD OUT

16 marzo 2023 - Bologna, Italia - Unipol Arena *SOLD OUT

17 marzo 2023 - Bologna, Italia - Unipol Arena *SOLD OUT

20 marzo 2023 - Firenze, Italia - Nelson Mandela Forum *SOLD OUT

21 marzo 2023 - Firenze, Italia - Nelson Mandela Forum *SOLD OUT

24 marzo 2023 - Roma, Italia - Palazzo dello Sport *SOLD OUT

25 marzo 2023 - Roma, Italia - Palazzo dello Sport *SOLD OUT

28 marzo 2023 - Napoli, Italia - Palapartenope *SOLD OUT

29 marzo 2023 - Napoli, Italia - Palapartenope *SOLD OUT

31 marzo 2023 - Bari, Italia - Palaflorio *SOLD OUT

3 aprile 2023 - Milano, Italia - Mediolanum Forum *SOLD OUT

4 aprile 2023 - Milano, Italia - Mediolanum Forum *SOLD OUT

6 aprile 2023 - Milano, Italia - Mediolanum Forum *SOLD OUT

11 aprile 2023 - Barcellona, Spagna - Palau Saint Jordi

26 aprile 2023 - Zurigo, Svizzera - Hallenstadion

28 aprile 2023 - Vienna, Austria - Wiener Statdhalle *SOLD OUT

30 aprile 2023 - Esch-sur-Alzette, Lussemburgo - Rockhal *SOLD OUT

2 maggio 2023 - Copenhagen, Danimarca - The Royal Arena

5 maggio 2023 - Milano, Italia - Mediolanum Forum *SOLD OUT

8 maggio 2023 - Londra, UK - The O2 Arena (venue precedente: O2 Academy Brixton) *SOLD OUT

12 maggio 2023 - Varsavia, Polonia - Torwar Hall *SOLD OUT

14 maggio 2023 - Praga, Repubblica Ceca - O2 Arena

16 maggio 2023 - Budapest, Ungheria - Budapest Arena

18 maggio 2023 - Riga, Lettonia - Arena Riga

19 maggio 2023 - Tallinn, Estonia - Saku Suurhall *SOLD OUT

Le date del Loud Kids Tour negli stadi

I biglietti saranno disponibili online da martedì 18 ottobre alle ore 11.00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 23 ottobre alle ore 11.00.