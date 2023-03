Måneskin, le date del nuovo Rush! World Tour

Un nuov tour mondiale nei palazzetti di tutto il pianeta, in partenza a settembre Cecilia Uzzo







I Måneskin annunciano il Rush! World Tour: una nuova tournée mondiale, prodotta e organizzata da Vivo Concerti, che porterà la band a esibirsi per la prima volta nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, suonando in templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York.

I nuovi concerti riporteranno la band anche in Sud America, questa volta nelle più grandi arene e stadi, per poi debuttare in Australia. Il tour mondiale arriva dopo la recente pubblicazione del nuovo album “Rush!”, uscito il 20 gennaio scorso e subito balzato al n.1 in classifica in 15 paesi e in top in 5 in 20 Paesi.

Per Victoria, Damiano, Thomas e Ethan il 2022 è stato un anno a dir poco strepitoso, che li ha portati a esibirsi in oltre 25 Paesi al mondo tra Europa, UK, Messico, Giappone, Sud e Nord America.

La band inaugurerà l'estate 2023 con importanti Festival internazionali, come il Primavera Sound in Spagna (il 3 giugno a Barcellona e il 10 giugno a Madrid) e Glastonbury in Inghilterra (21- 25 giugno a Pilton, Somerset).

Infine, in Italia cinque attesissimi concerti evento negli stadi previsti per il 16 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, 20 e 21 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, il 24 e 25 luglio allo Stadio San Siro di Milano. L’avventura live dei Måneskin riparte poi a settembre, proprio con il Rush! World Tour.

Il calendario del Rush! World Tour