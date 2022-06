Marco Mengoni allo Stadio San Siro: il racconto del concerto

Le emozioni di un evento indimenticabile, con la scaletta completa del 19 giugno Alessandro Alicandri







È successo davvero. Questa frase che si è tradotta in un’emozione di stupore, vibrava forte tra gli spalti di San Siro nella data di debutto del primo concerto negli stadi di Marco Mengoni. Partiamo da questo: ha pianto fin dalla prima canzone e forse si era pure ripromesso di non piangere, ma la verità è che in questa serata del 19 giugno 2022, hanno pianto un po’ tutti. Per le canzoni, certo, ma soprattutto per il risultato ottenuto, Insieme, in una carriera dove il successo non si è mai dato per scontato e se sei fatto così, dopo due anni, sei mesi e un giorno senza esibirsi dal vivo, di dubbi e punti interrogativi sul futuro non puoi che averne molti.

La risposta? Durante i primi due brani del concerto, “Cambia un uomo” e “Esseri umani”, il pubblico di uno stadio completamente pieno ha cantato così forte da ovattare le orecchie, forte come se non aspettasse altro nella vita. O come se aspettasse quell’esatto momento da 13 anni. Ecco la risposta.

Ci sono cose che si possono fare solo negli stadi e queste cose Marco Mengoni ha deciso di farle tutte. Ha disegnato palco eccezionale ispirato ai varietà degli anni 70, portato una band di quattordici elementi, luci lussuose, una regia e una qualità delle riprese incredibile, tanti cambi d’abito, ballerini, fuochi, botti, filamenti e coriandoli. Ogni cosa era però al suo posto, ordinata, coerente, incantevole. Ma poi alla fine è lui che ha fatto il resto che poi è l'unica cosa che conta, ovvero cantare di brutto. Senza risparmiarsi, ripercorrendo la sua vita musicale, che conosce tante fasi ma dove niente sembra slegato, come in una saga letteraria dove alla fine tutto trova il suo senso.

Da “Parole in circolo”, il concerto è letteralmente decollato lasciando in più occasioni a bocca aperta. Non tutti i concerti a San Siro sono belli solo perché sono in uno stadio e quello di Marco Mengoni però è stato un evento incredibile. I suoi brani in quel contesto suonavano benissimo, le diverse atmosfere musicali, più rock o più soul, sono state tutte accolte con entusiasmo. È stato bello perché è stato un concerto liberatorio sotto almeno due punti di vista: quello del pubblico, che è tornato a sentirsi vivo e quello personale dell’artista, che ha mostrato tutto sé stesso lasciando a casa le paure, le più abili creatrici di maschere.

In un momento indimenticabile del live, si è tirato i pizzicotti, gli schiaffi, si è grattato un braccio tentando di svegliarsi dal sogno. Ha poi messo le braccia dietro la schiena, il gesto di chi non ha bisogno di difendersi. Mentre si guardava attorno con le lacrime agli occhi, il pubblico non avrebbe mai smesso di applaudire. Il pubblico di Marco non ha solo sostenuto negli anni il suo artista preferito, ma ha capito prima di lui quanto lontano potesse arrivare, proteggendolo nel mentre.

Nuovo tour a ottobre 2022!

2 ottobre 2022 – Mantova (Grana Padano Arena&Theatre), data zero

5 ottobre 2022 – Milano (Mediolanum Forum)

12 ottobre 2022 – Torino (Pala Alpitour)

14 ottobre 2022 – Bologna (Unipol Arena)

16 ottobre 2022 – Pesaro (Vitrifrigo Arena)

18 ottobre 2022 – Firenze (Nelson Mandela Forum)

21 ottobre 2022 – Rom (Palazzo dello Sport)

27 ottobre 2022 – Eboli (Palasele)

La scaletta

Cambia un uomo - (Materia (Terra) 2021)

Esseri Umani - (Parole in circolo 2015)

No Stress

Voglio - (Atlantico 2018)

Muhammad Alì - (Atlantico 2018)

Psycho Killer - (Dove si vola 2009)

Credimi Ancora (Re matto 2010)

Mi Fiderò (feat. Madame) - (Materia (Terra) 2021)

Solo Due Satelliti - (Le cose che non ho 2015)

Luce - (Materia (Terra) 2021)

Proteggiti da me - (Marco Mengoni Live 2016)

Parole In Circolo - (Le cose che non ho 2015)

L’Essenziale - (Pronto a correre 2013)

Non Passerai - (Pronto a correre 2013)

Onde - (Marco Mengoni Live 2016)

Sai Che - (Marco Mengoni Live 2016)

Hola - (Atlantico 2018)

Ti Ho Voluto Bene Veramente - (Le cose che non ho 2015)

Duemila Volte - (Atlantico On Tour 2019)

Come Neve - (Oro Nero Live 2018) / Venere e Marte (2021)

In Un Giorno Qualunque - (Re matto 2010)

Guerriero - (Parole in circolo 2015)

Ma Stasera - (Materia (Terra) 2021)

Pronto a correre - (Pronto a correre 2013)

Io Ti Aspetto - (Parole in circolo 2015)

Buona Vita - (Atlantico 2018)