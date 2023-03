Marco Mengoni annuncia quattro concerti in Europa

Ad aprile il vincitore di Sanremo si esibirà a Parigi, Bruxelles, Francoforte e Zurigo Cecilia Uzzo







È davvero un anno d’oro per Marco Mengoni che, dopo la vittoria a Sanremo 2023, si prepara per una primavera speciale. Ad aprile si esibirà in una serie di live in Europa: il 24 aprile a Parigi, il 25 aprile a Bruxelles, il 27 aprile a Francoforte e il 29 aprile a Zurigo.

Dopo questi show speciali, Mengoni rappresenterà l’Italia con “Due vite” alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023, che potremo vedere a maggio su Rai1, mentre le due semifinali andranno in onda su Rai2.

Non finisce certo qui, perché Mengoni, attualmente impegnato nelle fasi finali di lavorazione dell’album in uscita prima dell’estate, ultimo capitolo della fortunata trilogia discografica “Materia”, riparte poi per il tour che lo porterà a esibirsi nei più importanti stadi italiani. Sono già sold out le date di Salerno, Bari, Bologna e Milano. Il tour inizierà con la data zero in programma a Bibione e toccherà anche le città di Padova e Torino prima del gran finale live, di cui sono stati venduti oltre 25mila biglietti solo nelle prime 24 ore, il 15 luglio al Circo Massimo a Roma.

Il calendario dei concerti in Europa

I biglietti per le date in Europa sono disponibili dalle ore 10.00 di venerdì 24 marzo su Live Nation

24 aprile: Parigi – La Cigale

25 aprile: Bruxelles – Ancienne Belgique

27 aprile: Francoforte – Batschkapp

29 aprile: Zurigo – Komplex 457

Il tour in estate