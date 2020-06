Marracash: le nuove date di “In Persona Tour” nel 2021

Ecco tutte le date del nuovo tour del rapper, confermato per la primavera del 2021

09 Giugno 2020 | 16:39 di Cecilia Esposito

Il "In Persona Tour" ha subito qualche slittamento a causa dei provvedimenti governativi degli ultimi mesi, ma questa volta è ufficiale: Marracash tornerà sul palcoscenico la prossima primavera 2021. Annunciato dallo stesso rapper sul suo profilo Instagram ufficiale, il tour conta più di dieci date e porterà il suo ultimo album "Persona" nei palasport di tutta Italia.



Vi segnaliamo che per la data di Bari, inizialmente prevista il 1 novembre 2020 (recupero della precedente data del 7 maggio 2020) e quella all’Arena di Verona, inizialmente prevista il 22 maggio 2020, saranno comunicate nuove informazioni entro e non oltre il 31 luglio. Inoltre, i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. Ecco tutti i nuovi appuntamenti.



Le nuove date

3 aprile 2021, Pala Invent – Jesolo VE (recupero 28 marzo 2020)

7 aprile 2021, Mediolanum Forum - Milano (recupero 13 settembre 2020)

8 aprile 2021, Mediolanum Forum - Milano (recupero 14 settembre 2020)

11 aprile 2021, Pala Catania – Catania (recupero 30 ottobre 2020)

14 aprile 2021, Pala Partenope – Napoli (recupero 22 ottobre 2020)

16 aprile 2021, Palazzo dello sport – Roma (recupero 20 ottobre 2020)

19 aprile 2021, Pala Alpitour – Torino (recupero 27 ottobre 2020)

21 aprile 2021, Nelson Mandela Forum – Firenze (recupero 26 ottobre 2020)

22 aprile 2021, Unipol Arena – Bologna (recupero 24 ottobre 2020)

3 maggio 2021, Mediolanum Forum - Milano (recupero 16 settembre 2020)

4 maggio 2021, Mediolanum Forum - Milano (recupero 17 settembre 2020)

