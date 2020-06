Max Gazzè annuncia tre date a luglio 2020

Quest'estate il cantautore si esibirà a Roma per dare il via a un grande ritorno sul palcoscenico

05 Giugno 2020 | 15:11 di Cecilia Esposito

Dopo l'annuncio sui suoi canali social, oggi abbiamo la conferma: Max Gazzè torna sul palcoscenico per tre date speciali. L'appuntamento è a Roma, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, il 2, 3 e 4 luglio 2020.

«Non poteva che essere Roma la città dove ricominciare a suonare! Tre concerti alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica il 2, il 3 e il 4 luglio. Tre serate che so già saranno speciali, perchè finalmente saremo di nuovo insieme» così ha scritto il cantautore sul suo profilo Instagram, scatenando la gioia dei suoi numerosi fan.

Non solo, sempre tra i suoi contenuti online, Gazzè ha svelato qualche curiosità sulla location dei suoi show: infatti, sapevate che la Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica è tra le sale da concerto più grandi d'Europa? E che il palcoscenico è situato in posizione quasi centrale, per permettere all'ascoltatore un'esperienza unica?

Inoltre, nonostante le dovute e necessarie precauzioni nel rispetto delle disposizioni vigenti, Max Gazzè sarà accompagnato dal suo team al completo: nessuna formazione ridotta né di musicisti, né di crew tecnica e di produzione.

I biglietti in prevendita sono disponibili dalle ore 16:00 di oggi sul sito ticketone.it.