Mengoni Live 2022: il racconto del concerto

È ufficialmente cominciato il nuovo tour dell'artista nei palazzetti... e arrivano gli stadi! Alessandro Alicandri







Come si fa a realizzare un concerto uguale nella struttura, ma completamente diverso nelle emozioni? Questa è la magia del "Mengoni Live 2022" che ha preso vita nei palazzetti italiani in un tour completamente sold out e che il 5 ottobre abbiamo visto a al Mediolanum Forum in una delle sue primissime date. Una delle domande alle quali molti stavano cercando risposta è se l'esperienza sarebbe stata migliore, uguale (o magari peggiore) rispetto ai recentissimi stadi. La sensazione testimoniata dal pubblico è che sia inconfrontabile perché totalmente diversa. Com'è possibile?

MILANO, FORUM D’ASSAGO

5 ottobre 2022, SOLD OUT! Comincia ora le prima data di Milano. #MENGONILIVE2022 pic.twitter.com/hYcT8sODSh — Marco Mengoni (@mengonimarco) October 5, 2022

È bastato cambiare (pochissimo, praticamente per nulla) la scaletta, concedersi qualche momento in più di respiro per parlare con il pubblico, dare un cappotto musicale più autunnale e il gioco è fatto. In fin dei conti quel palco nasce sì dentro uno stadio, ma avendo le caratteristiche scenografiche di club Anni 70, si disvela in modo potentissimo in un contesto chiuso. Marco è vicino, vicinissimo. La passerella centrale, che è poi anche il cuore di tutto il concerto, diventa lo scenario di ogni brano dove il pubblico abbraccia l'artista... e viceversa.

Con l'annuncio delle date estive nel 2023 negli stadi e le anteprime cantate sul palco di un album che non è ancora uscito, questi appuntamenti live non sembrano più dei tour come gli altri, delle occasioni uniche, ma stanno acquisendo i connotati di una piattaforma stabile ma in continuo aggiornamento, per incontrare la musica di Marco (e Marco) abbattendo il concetto del "L'ho visto già una volta e mi basta", ma inaugurando la stagione del "L'ho visto una volta e per questo lo voglio rivedere altre mille".

“Materia (Pelle)”, il secondo album della trilogia cominciata con "Materia (Terra)" è in uscita il 7 ottobre, Per gli approfondimenti sul disco, rimanete in attesa di aggiornamenti più completi e specifici a partire dal giorno di uscita.

MARCO NEGLI STADI 2023 Padova, Salerno, Bari, Bologna e Torino! 🎫 Biglietti disponibili da ORA in pre sale su LiveNation https://t.co/Xr70yoMSnH (In vendita generale da venerdì 7 alle 15).#MarcoNegliStadi2023 ci siamo pic.twitter.com/zUtpAcI8r3 — Marco Mengoni (@mengonimarco) October 5, 2022

Mengoni negli stadi nel 2023

Marco Mengoni ha annunciato durante il concerto i prossimi appuntamenti negli STADI nel 2023.