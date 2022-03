Mi Ami 2022: la line up del festival

Tra i primi nomi annunciati ci sono Alan Sorrenti e La Rappresentante di Lista La Rappresentante di Lista Credit: © Gabriele Giussani Redazione Sorrisi







Il Mi Ami Festival torna finalmente in presenza e annuncia i primi nomi della line-up del 2022. L'appuntamento è, come d'abitudine, per fine maggio (27, 28 e 29) al Circolo Magnolia di Segrate (Milano).

Per la sua sedicesima edizione si alterneranno sui palchi affiancati dall'Idroscalo alcuni artisti che avrebbero dovuto esibirsi durante l'edizione 2020, rinviata due volte, e alcune novità. Tra i nomi spicca quello di Alan Sorrenti che torna sotto i riflettori dopo vent'anni, ma anche affezionati del festival come La Rappresentante di Lista, freschi del loro secondo Sanremo. Se il 27 e il 28 maggio saranno completamente dedicati alla musica italiana, il 29 maggio ci sarà spazio anche per artisti internazionali. La line up del main stage sarà infatti curata in collaborazione con i Nu Genea che si fanno accompagnare dai parigini L’Impératrice e dagli olandesi Yin Yin.

Rimangono validi gli abhonamenti acquistati nel 2020 e 2021, mentre i primi biglietti e abbonamenti early bird per questa edizione sono esauriti. Dal 15 marzo sono in vendita su Dice i biglietti giornalieri (34 euro + prevendita) e gli abbonamenti per i tre giorni (92 euro + prevendita).

La line-up del Mi Ami 2022

Venerdì 27 maggio

20025xs

72-Hour Post Fight

Alda

Assurditè

clauscalmo

Deriansky

Galea

Garage Gang

Generic Animal

gIANMARIA

Giorgio Poi

Golden Years

Hello Mimmi

Lil Jolie

Marco Fracasia

Marta Tenaglia

Memento

Merli Armisa

P38

Pop X

Post Nebbia

Thru Collected

Sabato 28 maggio

Alan Sorrenti

Bartolini

BigMama

BNKR44

Cecilia

ceneri

Centomilacarie

Ceri

Claudym

Elasi

European Vampire

De Leo

Fuera

Ganzo

Giuse The Lizia

Kaze

Ketama126

La Rappresentante di Lista

Meg

Napoleone

Novelo

Planet Opal

Tredici Pietro

Whitemary

Domenica 29 maggio

Baobab!

Blak Saagan

Dumbo Gets Mad

Gaube

Her Skin

Iosonouncane

L'Impératrice (FR)

LAZZARETTO

Leatherette

Marta Del Grandi

Nu Genea (live band)

Sleap_e

Smile

Studio Murena

The Jackson Pollock

Vanishing Twin (UK)

Yin Yin (NL)