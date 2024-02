Mi Ami Festival 2024: nella line-up spuntano anche i Phoenix

La band francese si unisce alla lista di nomi internazionali, ecco gli artisti che saliranno sul palco dell'Idroscalo di Milano dal 24 al 26 maggio Phoenix Redazione Sorrisi







Si fa sempre più stretto il legame dei Phoenix con l'Ialia, sono loro l'ultima aggiunta alla già lunga line-up del Mi Ami Festival 2024. La band francese salirà sul palco dell'Idroscalo di Milano per la diciottesima edizione del festival. All'interno del calendario domenicale - il giorno ormai dedicato alla musica internazionale - ai già annunciati Bar Italia (formazione italolondinese) si affianca anche la band newyorkese Cumgirl8.

Tra gli ultimi annunci troviamo: Diss Gacha, Rosa Chemical, Tony Boy, Marco Castello, Lauryyn, Santamarea, Tony Scorpioni e Il Mago del Gelato.

L'appuntamento con il festival è all’Idroscalo di Milano dal 24 al 26 maggio, ma si potranno scaldare i motori con un club tour in giro per l'Italia. Cinque serate nei principali live club italiani a partire dal 28 febbraio al 14 marzo con: Bartolini, Brucherò nei Pascoli e Visconti, Scumma Do Mar, Sianlout e Aaron Rumore, TA GA DA, Milanosport e Planet Opal, Marta Del Grandi, Caro Wow, Rosita Brucoli ed ETT e, per finire Thru Collected e molti altri ospiti.

La line-up del Mi Ami Festival 2024

Venerdì 24 maggio

Chiello

Colapesce Dimartino

Daniela Pes

Diss Gacha

Ele A

Irbis

Lauryyn

Marco Castello

Tony Boy

Tre Allegri Ragazzi Morti (1994-2004)

Sabato 25 maggio

Auroro Borealo: Il musical

Ditonellapiaga

Ex Otago

Lamante

Santamarea

Tony Scorpioni

Tre Allegri Ragazzi Morti (2004-2014)

Tropico

Willie Peyote

Domenica 26 maggio