“Nevergreen”: una serata come tante e come nessuna con Francesco De Gregori

In trasferta a Milano per venti concerti, il cantautore romano rinfresca il suo repertorio meno usurato, tra scosse al cuore, piccole sorprese e ospiti di lusso Enrico Casarini







Dove sta Francesco De Gregori? «Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai», dice una delle sue canzoni più belle. E più popolari. Forse anche troppo, viste le lamentele degli appassionati, dispiaciuti dal sentirla ogni due per tre in tv come colonna sonora di uno spot (stesso destino per “La storia”, s’intende). Come sempre in questi casi, può essere amara la sensazione di vedere una piccola parte del proprio tesoro sentimental-canoro data così in pasto al mondo.

E dunque per vedere dove sia effettivamente e fisicamente finito De Gregori, noi siamo andati all’Out Off, il piccolo teatro milanese che ospita dal 29 ottobre “Nevergreen (Perfette sconosciute)”, la sua residency di venti concerti (si chiude il 23 novembre) che riprende un’esperienza simile fatta nel 2019 al teatro Garbatella di Roma, aggiungendo però un tocco decisamente non banale di novità, ovvero il fatto che la scaletta è prioritariamente dedicata a un repertorio meno usurato dalle tante lunghe tournée del nostro settantatreenne eroe.

Parlare di minore usura non vuol dire buttarsi sulle stranezze. De Gregori lo dice chiaro e tondo dopo aver cantato la prima canzone, che per la nostra serata è stata “Il fischio del vapore”: «Non ci sono le canzoni che conoscete solo voi». Ogni concerto, dunque, ha le sue particolarità, ma non è il caso di ripassare con zelo l’opera omnia per goderselo.

Tutt’al più si dirà «Ah! Era un po’ che questa non la sentivo». In alcuni appuntamenti, poi, non sono mancati e non mancheranno i momenti di gran varietà con ospiti di lusso: a Milano si sono visti, tra gli altri, Jovanotti, Elisa, Gianna Nannini, Ligabue, Zucchero Fornaciari… I 21 pezzi che abbiamo ascoltato, inframezzati da brevi e gustose spiegazioni, sono andati dai classici del 1974 “Niente da capire” e “Cercando un altro Egitto”, alle più recenti (2005) “Vai in Africa, Celestino!” e “Numeri da scaricare”. In scaletta, poi, alcune perle riproposte in stato di grandissima grazia come “La ragazza e la miniera” (1983), “L’uccisione di Babbo Natale” (1976), “Come il giorno” (ovvero “I Shall Be Released” di Bob Dylan, 2003), “Atlantide” (1976), “Il cuoco di Salò” (2001) e quella “Diamante” (1990) che è così connaturata a Zucchero da lasciare sempre stupiti che invece sia degregoriana. Finale per nulla sconosciuto con due classicissimi come “La storia” (arieccola! Ma neppure l’uso intensivo in pubblicità riesce a rovinarla, dai!) e “Buonanotte fiorellino”, che già nel 1975 attirò su De Gregori la critica di essersi “lasciato andare” (povero Francesco, bisogna dire, costretto da sempre a subire l’ira dei tristi puristi) e invece, riarrangiata da tempo come valzerone, oggi è un momento di felicità che De Gregori vivacizza ulteriormente invitando il pubblico a ballare di fronte al palcoscenico.

Ragionamento finale su voce, musica e dintorni. Ultimamente la voce di De Gregori aveva dato l’impressione di essere un po’ stanchina; a quanto pare il pericolo è rientrato, perché è tornata quella duttile pastosità che abbiamo imparato ad apprezzare. Musica: guidata dal basso di quel grande che è Guido Guglielminetti, la band gira proprio molto bene, perfetta in una dimensione americanissima che galleggia tra il country rock psichedelico di Flying Burrito Brothers, Riders of the Purple Sage e perfino Poco, e le sonorità della Band, esplicitamente evocate nell’arrangiamento di “Buonanotte fiorellino”. I dintorni, infine. L’Out Off è un teatro perfetto per questo genere di appuntamento: è grande il giusto (poco: circa 200 posti), ha buona acustica e non propone poltrone della categoria “con vista sul pilastro” (come sarebbe sempre stragiusto che fosse).

L’interprete, infine. Si sa che Francesco De Gregori è una fede, e dunque se non piace, non piace. Amen. Però deve avere una voglia di vivere on the road che non si può non apprezzare. Dopo tutto è uno stato mentale-artistico che ci ha regalato momenti di storica grandezza come il “Neverending Tour” di Bob Dylan, come le parossistiche tournée di Elvis Presley, come i trionfi di Vasco Rossi… Che dire: piacciono. E poi c’è questa relativa novità delle brevi presentazioni delle canzoni, che forse, riunite, varrebbero come una semiseria, ma non frivola autobiografia di De Gregori. Conclusione: le serate milanesi di “Nevergreen (perfette sconosciute)” finiranno per entrarci nella memoria dalla porta del cuore.