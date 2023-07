Non ci fermiamo Pooh!

Si erano ritirati, ma a furor di popolo sono tornati. «E dopo gli stadi andremo in tour» dicono a Sorrisi I Pooh a San Siro Credit: © Stefano G. Pavesi Enrico Casarini







La mattina dopo la notte più lunga della loro vita è arrivata presto, naturalmente. Giovedì 6 luglio, allo stadio di San Siro, i Pooh hanno suonato per quasi tre ore e mezza. 54 pezzi: non avevano mai dato così tanto sul palco. Ed è successo adesso, sette anni dopo che alla loro carriera, partita nel 1966 (ma radicata già dal 1962), avevano detto “basta”. Il “basta”, però, si è trasformato prima in “solo un’altra volta” e poi in “varie altre volte”… E così i Pooh con la notte “a sorpresa” di Milano hanno lanciato il tour “Amici x sempre”, che porterà questa seratona in giro per l’Italia per altre 12 date, e alla fine dell’anno si concluderà con sei concerti negli Stati Uniti e in Canada.

Dopo tanta musica, però, il sonno è stato poco. Un po’ per colpa di Sorrisi e un po’ per colpa dei Pooh. Non potevamo limitarci a passare insieme il pomeriggio del concerto scattando le foto per la copertina, tra un sound check e un ultimo test al meccanismo che fa salire il pianoforte sul palcoscenico… Loro non potevano solo suonare, cantare e duettare in “Uomini soli” con ospiti d’eccezione come Il Volo… Noi non potevamo solo unirci a ogni coro pensando (come ognuno dei 50 mila presenti): «Eh, ma potevano fare pure quell’altra»…

I Pooh avevano anche tante cose da raccontare ai lettori di Sorrisi, e qui, appunto, comincia la famosa mattina dopo il concerto.

Fatta una colazione per modo di dire, Dodi, Red, Roby e Riccardo sono in pista di buon’ora. Il loro palcoscenico ora è un tavolo in una saletta dell’hotel che li ospita. Si comincia in modo formale. Dopo cinque minuti sono già battute e voci che s’inseguono e s’intrecciano. E naturalmente tornano in mille accenni Valerio Negrini e Stefano D’Orazio, che non sembrano due amici scomparsi (nel 2013 e nel 2020), ma due Pooh momentaneamente da un’altra parte…

Roby, il tour “Reunion - L’ultima notte insieme” del 2016 doveva mettere il sigillo alla vostra carriera. Cos’è successo?

Roby: «Eravamo convinti che fosse la nostra ultima fotografia. A inizio anno, però, è successa una cosa che mi ha insegnato quanto sia vero il detto “Mai dire mai”. Al Festival di Sanremo dovevamo presentare il docufilm su di noi che sarebbe poi stato trasmesso da Rai1, “Pooh - Un attimo ancora” (è in onda su Rai3 il 27 luglio, ndr). Penso che Amadeus abbia detto qualcosa tipo: “Se i Pooh salgono su questo palco, devono anche suonare”. Abbiamo accettato e, visto l’entusiasmo dei fan, abbiamo deciso di fare un unico concerto-evento a San Siro, quello di giovedì 6 luglio: 30 mila biglietti venduti in un giorno… E invece ora eccoci qui, con un nuovo tour».

In pratica siete “prigionieri” del vostro pubblico.

Dodi: «In una settimana avevamo fatto il tutto esaurito».

Una schiavitù felice?

Dodi: «Una gran bella schiavitù».

Red: «Io proprio non la vivo come un problema!».

Dodi: «Il collante di tutta questa cosa è stato poi il lavoro dei nostri figlioli, e in particolare di Francesco (Facchinetti, ndr) e Daniele (Battaglia, ndr). Hanno cominciato a dire: “Perché non pensate a fare di nuovo qualcosa insieme?”. Io ero perplesso: “Lasciate stare, dai. Siamo così tranquilli: ognuno ha preso la sua strada, basta che ci vediamo a cena”. E invece loro avevano la visione molto chiara di un futuro che nessuno di noi avrebbe immaginato».

Che clima c’era sette anni fa?

Red: «La tristezza della chiusura».

Dodi: «La malinconia di dire: “Li vado a vedere perché è l’ultima volta”. A Milano, invece, c’è stata la festa del: “Grazie di essere ancora insieme!”».

Roby: «In albergo c’era un bel gruppo di fan. Sapete cosa mi hanno detto? “Adesso dovete andare avanti!”».

Red: «Non gli avrai mica giurato di sì!? Siamo rovinati...».

Roby: «Ho solo detto: “Mai dire mai!”».

A San Siro avete suonato pezzi da tutto il vostro repertorio: beat, prog, pop, rock…

Red: «Non c’è una sola faccia, un solo stile dei Pooh. Metteteci dove volete e subito vien fuori qualcos’altro. La nostra forza è stata quella di non seguire le mode».

Dodi: «Siamo come la 500: un’icona, un grande successo che ha accompagnato l’Italia dal Dopoguerra a oggi. Quando qualcuno ha detto: “Ormai non funziona più”. Ecco che è arrivata la nuova 500. Rigenerata».

Che cosa avete scoperto di nuovo di voi?

Riccardo: «Io ho ritrovato musicisti di grande valore, che hanno la fortuna di essere anche bravi autori, di cantare bene e di essere amici. Roby arriva prima di tutti e inizia subito a suonare: è solo e già dà l’anima! Dodi con quella chitarra fa per 12! Red mi fa impazzire: come fa a suonare e cantare in quei pezzi prog pazzeschi?!».

Red: «Abbiamo ritrovato un affetto e un’amicizia che nel 2016 si erano un po’ sbiaditi. E visto che non abbiamo più il problema di dire: “Questa è la nostra ultima tournée”, adesso non abbiamo progetti obbligati, sarà quel che sarà».

A Milano c’è stata un’ovazione per Phil Mer, il batterista. Suona con voi dal 2011, ma oggi…

Red: «Oggi c’è una bella differenza: allora Stefano D’Orazio era vivo, si era solo ritirato».

Roby: «Phil conosce i Pooh da quando era bambino…».

Red: «Lui è il figlio che mia moglie, prima di sposarsi con me ha avuto con un altro uomo. Già da piccolo era affascinato da Stefano, che gli ha regalato le prime bacchette e un charleston (una coppia di piatti della batteria, ndr)».

I Pooh sono nati per essere una realtà in continua mutazione?

Red: «Ma l’anima è sempre quella: siamo interpreti di una storia scritta a prescindere da noi».

Dodi: «Quando dei Pooh ero solo un ascoltatore, a Bologna, sentivo già in loro una forte proposta musicale firmata dal signor Facchinetti, che ora pagherà pizze a me e ai miei discendenti per otto generazioni, perché dico che è stato, è e sempre sarà uno dei più grandi compositori italiani. E Riccardo? Cantava meglio di Gianni Morandi!».

Roby: «Volevamo fare brani nostri perché, come diceva anche Valerio, solo così potevamo fare la nostra strada».

Vi si attribuiscono circa 3 mila concerti…

Red: «Forse sono di più».

Qual è l’aspetto più noioso di un concerto?

Dodi: «Concerto e noia sono concetti che non stanno mai insieme. Pesano, piuttosto, certe incombenze organizzative, commerciali… Tutto un lavoro che s’era sobbarcato Stefano, grande non solo come persona, come batterista e come autore, ma anche in questo».

Riccardo: «Se leggo noia negli occhi dei miei fratelli Pooh, è perché noi proveremmo fino alle 7, poi faremmo entrare il pubblico e cominceremmo il concerto. E alla fine accompagneremmo l’uscita del pubblico suonando ancora».

Altra presenza importante sul palco è quella del tastierista Danilo Ballo, da tempo un “satellite” dei Pooh…

Roby: «Da 23 anni… Conosce tutti i nostri pezzi perfettamente: gli dici “Un caffè da Jennifer” (un brano del 1971, ndr)? Lui l’attacca subito. È un insostituibile collaboratore musicale».

A voi è mai capitato di non riconoscere un vostro brano?

Red: «Ci è capitato di riconoscerlo nella canzone di un altro. Nel 1999 abbiamo inciso “Quando lui ti chiederà di me”, un pezzo bellissimo scritto da Dodi e Stefano. Dopo un po’ esce “Non dirgli mai” di Gigi D’Alessio: argomento identico, molti versi simili… Mi capita di incontrare Gigi a una manifestazione e gli dico: “Ma hai fatto il nostro pezzo?”. Lui mi risponde: “Mi piaceva troppo!”. È stata un’ammissione da amico».

Se uno, in un qualunque punto popolato d’Italia, grida: “Non restare chiuso qui!”, al 100 percento un’altra voce griderà “Pensiero!”…

Red: «Non solo in Italia!».

Roby: «È un esperimento che faccio ogni tanto. Sette o otto anni fa l’ho cantato sulla Muraglia cinese e mi ha risposto un gruppo di turisti torinesi! Nel 2016 l’ho fatto a Times Square, a New York. Canto e non succede nulla… Alla sera abbiamo fatto il concerto e la mattina dopo sono tornato a Times Square. Ho riprovato e hanno risposto! Magari era solo perché non avevamo ancora suonato, no?».

Il volo superospiti a Milano e Roma

Due serate da ospiti d’eccezione dei Pooh per Il Volo: dopo il concerto di Milano, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone sono stati ospiti sul palcoscenico per cantare “Uomini soli” anche sabato 15 luglio allo stadio Olimpico di Roma. «È una promessa fatta quando i Pooh sono stati con noi all’Arena di Verona nel concerto “Tutti per uno” trasmesso da Canale 5» racconta Ignazio nel backstage di San Siro. «L’amicizia tra noi, però, è più antica: la prima collaborazione è di dieci anni fa, quando abbiamo cantato “Pierre” con loro» ricorda Gianluca. Bastano poche parole a Piero per fare un ritratto dei Pooh: «Un esempio per ogni gruppo italiano. Al di là della lezione di passione per la musica che ti danno, c’è una cosa che tutti, dietro le quinte, ti diranno: grandi lavoratori, grandi professionisti». Ultima domanda: quali sono i Pooh “del cuore” dei ragazzi del Volo? Parte Gianluca: «Sono cresciuto ascoltandoli con mio padre! Il mio album preferito è “Aloha” del 1984». Ignazio rimane stupito: «Evidentemente ha studiato! Io dico “Piccola Katy”». Piero conclude: «Io scelgo “Pierre”».

Le date del tour