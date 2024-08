Oasis, la reunion è ufficiale: i concerti nel 2025

Una tregua tra fratelli Gallagher regala ai fan 14 date, tra Irlanda e Inghilterra, nel 2025 Redazione Sorrisi







Dopo più di un decennio di faide e mesi di intense speculazioni è ormai ufficiale: Liam e Noel Gallagher hanno messo da parte i loro screzi per tornare insieme sul palco con gli Oasis.

I biglietti per i concerti (i primi dopo 15 anni) annunciati, tutti previsti per il 2025 tra Irlanda e Inghilterra, saranno in vendita da sabato 31 agosto.

Il gruppo si era sciolto nel 2009, con l'improvviso (ma non inaspettato) abbandono di Noel appena prima di un festival in Francia. Sembra che da allora, e per diversi anni, i due fratelli non si siano nemmeno parlati, ma proseguendo le loro carriere soliste non hanno mai smesso si suonare e cantare i brani che li hanno portati al successo insieme e hanno segnato intere generazioni. Ad anticipare quest'ultima notizia era stato l'annuncio di “Definitely Maybe - Deluxe 30th Anniversary Editions", una speciale edizione per il trentesimo anniversario dell'album di debutto degli Oasis.

Le date degli Oasis

4 e 5 luglio - Cardiff Principality Stadium

11, 12, 19 e 20 luglio - Manchester Heaton Park

25 e 26 luglio, 2 e 3 agosto - London Wembley Stadium

8 e 9 agosto - Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium

16 e 17 agosto - Dublin Croke Park