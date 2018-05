Ortigia Sound System 2018 vi porta su un’isola magica

30 Maggio 2018 | 12:00 di Valentina Cesarini

L'Ortigia (anche detta Ottigia, in dialetto siracusano) è un'isola che rappresenta la parte più antica della città di Siracusa, in Sicilia. La sua bellezza si manifesta attraverso i resti di tutte le dominazioni subite dai greci ai romani, dai bizantini e arabi fino ai borboni; l'isola è collegata alla città attraverso un ponte ed è "protetta" dalle fortificazioni medievali. Insomma, l'idea di organizzare un festival musicale in un luogo tanto affascinante quanto sacro sembra una follia, ma l'Ortigia Sound System ha chiuso nel 2017 un'edizione di grande successo ed è pronto a replicare quest'anno.

Se avete voglia di feste in barca al tramonto e live nell'incantevole Castello Maniace e nell’Antico Mercato, se volete fare un giro al mercato di Ortigia per spizzicare prodotti tipici siculi e respirare un'aria che evoca arcaici rituali, l'Ortigia Sound System è quello che vi serve per questa estate, dal 25 al 29 luglio.

Gli artisti

Ortigia Sound System 2018 Schermo intero

Tra i nomi principali spiccano gli Hot Chip, che per la prima volta in Italia porteranno il nuovo progetto Megamix; la band Nouvelle Vague si presterà invece a uno speciale boat concert (che si aggiunge ai numerosi boat party si aggiungono al programma della quinta edizione del festival.

Ma anche Young Marco, Dj Seinfeld, Suzanne Kraft, Zaltan, Nathy Peluso, Mim Suleiman, C’est Qui.: tra esclusive italiane, premiere ed eventi speciali, si amplia ulteriormente il programma di Ortigia Sound System 2018, andando ad arricchire una lineup che comprende già nomi di altissimo livello come James Holden & The Animal Spirits, Erlend Øye, Omar Souleyman e Kamaal Williams.

Il programma di feste in barca comprenderà ben 7 dj set nel mare di Ortigia, da giovedì a domenica. Giovedì 26 luglio doppio appuntamento con Zaltan, al debutto in Italia, e Young Marco, che tornerà al festival con un dj set di 4 ore. Venerdì 27 sarà la volta della giovane londinese Flohio e di Seoul Community Radio, importante radio sud coreana che per l’occasione presenterà un dj set trasmesso in diretta streaming con il duo C’est Qui. Protagonisti della giornata di sabato 28 saranno Suzanne Kraft e Mim Suleiman, mentre il boat party finale di domenica 29 sarà a cura di Dj Seinfeld.

Gli abbonamenti Super Early Bird e Full Night Pass Early Bird sono già sold out, mentre il Full Night Pass 1st Release e i biglietti per il boat concert e i boat party sono disponibili qui.

Un assaggio dell'edizione 2017