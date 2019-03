Pablo Alborán: il collega di Laura Pausini sarà a Roma per l’unica data in Italia

La popstar spagnola, che conta milioni di fan in tutto il mondo, suonerà live per la prima volta a Roma

28 Marzo 2019 | 14:50 di Giulia Ciavarelli

Nel nostro Paese potrà suonare come un nome nuovo, ma Pablo Alborán è uno fra i cantautori spagnoli più famosi al mondo e, per la prima volta, sarà in Italia con un'unica data imperdibile all’Auditorium Parco della Musica di Roma.



I più attenti avranno notato quanto la popstar spagnola sia legata da una bella amicizia con Laura Pausini: un legame musicale e affettivo che si è manifestato anche durante l'ultima cerimonia dei Grammy, quando la stessa artista lo ha abbracciato prima di ritirare sul palco la statuetta come "Miglior album pop vocale tradizionale".



IL SUCCESSO GLOBALE DI PEDRO ALBORÁN

Il segreto di Pablo Alborán è banalmente il suo grande talento che lo ha portato a conquistare milioni di fan in tutto il globo in soli sei anni. E questo successo lo ha portato non solo a essere il cantante che ha venduto di più nel 2018, ma anche quello con uno dei dischi più venduti in Spagna nell’ultima decade.



Ai tour sold out e agli undici milioni di persone che lo seguono sui social network, si aggiungono una lunga lista di premi: 17 nomination ai Latin Grammy, una vittoria ai Goya Award e agli MTV EMA.



L'ultimo (fortunato) album Prometo ha raggiunto le classifiche musicali subito dopo la sua uscita, rimanendo in prima posizione nella chart spagnola per più di otto settimane. Il disco è stato ripubblicato con alcuni contenuti extra: dalle versioni acustiche al concerto sold out di Siviglia, il documentario sul tour e i videoclip delle hit di Prometo.

IL TOUR E LA DATA ITALIANA

A un disco di successo non possono che seguire gli appuntamenti dal vivo: il Prometo Tour è stato inaugurato lo scorso 16 marzo in America con una tappa speciale al Bayfront Park Amphitheater di Miami. Una serata magica di due ore di musica per ripercorrere tutti i più grandi successi di Pablo da “Prometo” a “Saturno”, fino a “Tanto”.



Il tour, che farà tappa in Italia, unisce le tecnologie più avanzate e spettacolari al grande talento umano di Pablo, creando uno spettacolo unico e irripetibile. Una grande occasione per scoprire e apprezzare ancora di più le doti di uno straordinario cantautore.



L’artista sarà nel nostro Paese per un unico concerto il prossimo 22 giugno all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) di Roma.