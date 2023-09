Parte “Atuttocuore”, il tour di Claudio Baglioni. Siamo stati alle prove generali

Giovedì 21 settembre il primo concerto allo stadio centrale del Foro Italico di Roma Claudio Baglioni in concerto Credit: © Angelo Trani Stefania Zizzari







Giovedì 21 settembre Claudio Baglioni aprirà il tour “Atuttocuore” allo stadio centrale del Foro Italico di Roma. Noi di Sorrisi siamo andati alle prove generali dello spettacolo, tre giorni prima. Ve le raccontiamo.

Lo stadio centrale del Foro Italico può ospitare circa 8000 persone, stasera, tra giornalisti e invitati, non arriviamo al migliaio. Alle 21 in punto Claudio esce sul palco, è in splendida forma, saluta il pubblico e scherzando anticipa: «Vedrete quello che altri umani ancora non hanno visto e vi prego di non fare riprese o, se proprio “il demonio della pubblicazione” dovesse prendervi, almeno vi chiedo di aspettare qualche giorno prima di divulgare i video».

Inizia lo spettacolo. E che spettacolo! Sulle note di “Le vie dei colori”, e tra proiezioni di immagini sullo schermo gigante e suggestivi tagli di luce, piano piano tutti e 80 i ballerini, coristi e performer raggiungono Claudio (e i 21 musicisti) sul grande palco. E da quel momento in poi tutti ci ritroviamo immersi nel mondo visionario, magico, travolgente di Baglioni e della sua intramontabile musica. Lo spettacolo, con la direzione artistica e la regia teatrale di Giuliano Peparini, è stupefacente ed elegante. Si fondono dentro musica, teatro, cinema, danza. I brani dello sterminato repertorio di Baglioni si susseguono, i pezzi “cult” ci sono più o meno tutti, da “E tu come stai” a “Gli anni più belli”, da “Notti” a “Le ragazze dell’Est”.

Ci sono arrangiamenti nuovi, riusciti, come quello di “Quante volte”, che dà al brano un’aria scanzonata e porta Claudio a ballare la coreografia con il corpo di ballo. Sembra divertito, felice. Si scatena con “W l’Inghilterra” e le immagini coloratissime scorrono dietro sullo schermo, “Quanto ti voglio” ha un finale addirittura rock. Per “Mal d’amore” l’elegante messa in scena, tra costumi sorprendenti, luci sapienti e coreografie meravigliose, lascia davvero senza fiato: impossibile descriverla a parole e non sarebbe neanche giusto togliere la sorpresa a chi andrà a vedere il concerto. Altro momento davvero intenso è quello di “Uomini persi” quando Claudio canta con l’immagine di un cielo stellato alle spalle. I momenti più intimi si alternano a quelli scatenati e scanzonati, come “Porta Portese” e la sua allegria e i costumi coloratissimi. In tutto sono ben 550 i costumi originali realizzati appositamente per lo spettacolo. Per “Questo piccolo grande amore” Baglioni sale le scale della scena (sì, la scenografia si sviluppa in larghezza, in profondità e pure in altezza) e si siede al piano. Il pubblico, in delirio, la canta con lui. E non smette più, in un crescendo con “Mille giorni di me e di te”, “Strada facendo” e “La vita è adesso”….

Nelle tre ore e sette minuti di concerto Claudio non si è fermato un secondo, ha suonato la chitarra e il piano, ha cantato 40 canzoni, ha ballato e ha cambiato 24 giacche (argentate, dorate, rosse, grigie, nere, frac, cappotti): «Alcune sono giacche originali del periodo della canzone che sto cantando: è il mio gioco personale, che mi rassicura, mi conforta, mi fa sentire che il tempo è come se non fosse passato da allora. E poi con le giacche giuste mi sembra di ricordare meglio i testi! (ride)».

E sulle note di “Poster”, con le cinque coriste che intonano: «E andare… lontano…» Claudio saluta così: «Speriamo di andare lontano!». Poi chiede divertito: «Una cosa che dovremmo decidere è come me ne vado dal palco alla fine!». E Peparini gli dice: «È bello se sali le scale e poi esci».

È mezzanotte e venticinque, il concerto è finito da un quarto d’ora circa e Claudio, sorridente e fresco come una rosa, raggiunge i giornalisti, stappa una bottiglia e propone un brindisi. Scherza, tiene il microfono a chi sta parlando. E spiega: «Questo è una sorta di terzo capitolo, quello finale, dopo “Al centro” e “Tutti su!”, di uno spettacolo che metta insieme la parte musicale con altre visioni, per andare oltre la canzone stessa. È divertente fare un concerto così, ogni sera scopro qualcosa di nuovo, è come stare nel paese delle meraviglie, sentirmi un pre adolescente… Lo spettacolo alla fine di tutto è un gioco e chi decide di venirci a trovare vorrei che per tre ore venisse sorpreso, meravigliato, stupito. Mi piace fare qualcosa di nuovo, che possa essere di evasione, che possa dare la possibilità di fantasticare, di andare oltre».

Sul palco, in totale, si muovono 102 persone: «E poi ci sono io, che vengo quasi tutte le sere!» ride Baglioni. E a proposito di battute, gli lanciamo una provocazione: cosa risponderebbe ad Amadeus se le chiedesse di partecipare a Sanremo in gara? «È una provocazione che mi ero già fatto da solo dopo il mio secondo Festival (è stato conduttore e direttore artistico nel 2018 e 2019 ndr). Mi ero detto: “Se dovessi continuare, il terzo anno sarò il direttore artistico e parteciperò con 16 canzoni tutte scritte da me, così sono sicuro di vincere!» ride.

Ecco le date del tour “Atuttocuore”