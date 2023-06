Piero Pelù rimanda il tour al 2024

L'acutizzazione degli acufeni di cui soffre da anni lo costringe a una pausa forzata dai concerti, ma molte date sono già state riprogrammate Redazione Sorrisi







Lo ha comunicato lo stesso Piero Pelù con un messaggio sui social: il Tour Estremo Live è rimandato al 2024. Come spiega lui stesso, è una questione di salute. L'acutizzazione degli acufeni con cui convive da molti anni richiede in questo momento una pausa forzata dai concerti. Un arrivederci all'anno prossimo, con molte date già riprogrammate e con la promessa di sfruttare questo tempo per proseguire il lavoro sul nuovo album.

Le nuove date del Tour Estremo Live 2024

26 luglio - Castiglione del Lago (PG) - Lacustica Festival, Rocca Medioevale

27 luglio - Porto Recanati (MC) - Arena Beniamino Gigli

16 agosto - Noto (SR) - Scalinata Della Cattedrale

17 agosto - Bagheria (PA) - Go Green Festival, Piccolo Parco Urbano

20 agosto - Roccella Jonica (RC) - Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello

22 agosto - San Pancrazio Salentino – Festival San Pancrazio, Forum Eventi

24 agosto - Veroli (FR) - Tarantelliri Festival, Arena Esterna Pala Coccia

6 settembre - Cernobbio (CO) - Lake Sound Park, Ex Galoppatoio

Entro il 30 settembre verranno comunicate le date previste nel 2024, inizialmente previste nell’estate 2023 a Matera, Brescia, Zevio, Villla Lagarina, Tortoreto Lido, Asiago, Follonica, Alghero ed Emarese. Non sarà invece possibile recuperare i concerti di Vercelli, Grado, Acri e Bergamo, per i quali è possibili richiedere il rimborso nei circuiti autorizzati. Anche le performance all'Eolie Music Fest e a Porto Rubino sono state annullate.