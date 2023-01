Pinguini Tattici Nucleari: l’ultima data del tour a Campovolo

L'estate musicale della band si arricchisce di una nuova e importante tappa: dopo cinque sold out, chiudono il tour alla RCF Arena di Reggio Emilia Giulia Ciavarelli







Le sorprese dei Pinguini Tattici Nucleari non finiscono mai e, dopo alcuni indizi sui social, finalmente arriva l'annuncio ufficiale: la band chiuderà il tour estivo con un concerto alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) il 9 settembre 2023.

Una nuova, e ultima, tappa che si aggiunge del lungo tour negli stadi: sono cinque le date già sold out tra Milano, Roma, Torino e Firenze con un riscontro di pubblico davvero incredibile. Per la band sarà un'occasione unica per celebrare i loro più grandi successi e presentare dal vivo l'ultimo album "Fake news" uscito lo scorso 2 dicembre.

«Fare i concerti negli stadi ci carica di responsabilità, ma ci apre a un pubblico ancora più vasto. Stiamo valutando e costruendo delle idee che possono portare il live a essere un’esperienza narrativa che racconti il nostro percorso. Ci sentiamo sempre con i piedi per terra e siamo contenti del risultato che arriva dopo tanti anni di lavoro» ci avevano raccontato.

L'apertura delle prevendite per la nuova data del 9 settembre è prevista per venerdì 13 gennaio alle ore 11.00 sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Per tutti coloro che sono in possesso di uno o più biglietti per i concerti negli stadi sarà possibile acquistare ad un prezzo di vendita esclusivo e dedicato i biglietti per lo show alla RCF Arena - Reggio Emilia (Campovolo). Maggiori dettagli sul sito di Magellano Concerti.

Le date del tour

7 luglio - Venezia, Parco San Giuliano Mestre - data zero

11 / 12 luglio - Milano, Stadio San Siro - sold out

15 luglio - Firenze, Stadio Artemio Franchi - sold out

19 luglio - Torino, Stadio Olimpico - sold out

23 luglio - Roma, Stadio Olimpico - sold out

24 luglio - Roma, Stadio Olimpico

27 luglio - Bari, Stadio San Nicola

30 luglio - Messina, Stadio San Filippo

13 agosto - Olbia Red Valley Festival

9 settembre - RCF Arena, Reggio Emilia