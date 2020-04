PlayOn Fest, il festival musicale in streaming di Warner

22 Aprile 2020 | 16:16 di Giulia Ciavarelli

La musica sta trovando nuovi modi per reinventarsi e PlayOn Fest ne è una testimonianza: dal 24 al 26 aprile, in streaming su YouTube, andrà in scena questo festival musicale virtuale a sostegno del Fondo di solidarietà per l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). Annunciato da Warner Music Group, è realizzato dalla Fondazione delle Nazioni Unite.

Non sarà come viverlo sotto il palco, ma per gli appassionati della musica dal vivo questa è una buona occasione per rivivere l'energia e la spettacolarità dei palchi più importanti al mondo come Coachella, Sydney Opera House, Lollapalooza, Apollo Theater, Bonnaroo, The O2 Arena, Primavera Sound, Red Rocks Amphitheater, Rock In Rio, Global Citizen Festival e molti altri.

Le etichette di Warner Music hanno aperto i propri archivi per far rivivere alcune esibizioni live per questo evento davvero unico. Nella lunga lista di artisti ci sono: Bruno Mars, Coldplay, Green Day, Cardi B, Ed Sheeran, Janelle Monáe, Twenty One Pilots, Clean Bandit, Ava Max, Lil Uzi Vert, David Guetta e Ghali.

Cardi B, megastar dell’Atlantic Records e già vincitrice di vari Grammy, ha detto: «Non facciamo scherzi! Guardate tutti il PlayOn Fest dal 24 al 26 aprile e aiutateci a raccogliere fondi per l’OMS per la lotta contro il COVID-19. Grazie a tutti coloro che lavorano in ospedale e che stanno dedicando tutto loro stessi per aiutare a salvare vite umane! Siccome adesso non posso cantare su un palco, vi faccio rivedere la mia esibizione al Global Citizen Festival con la speranza che possa far passare a tutti qualche minuto di spensieratezza. Teniamo duro!».

Ad intervenire è anche Elizabeth Cousens, presidente & CEO della Fondazione delle Nazioni Unite: «Durante questa pandemia tutti cerchiamo di rimanere connessi. Il PlayOn Fest è un modo bellissimo per farlo, per ascoltare della bella musica e per aiutare l’Organizzazione Mondiale della Sanità a combattere il COVID-19».

La line up completa e tutte le altre informazioni sul sito ufficiale di PlayOn Fest.