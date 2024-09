Power Hits Estate di RTL 102.5: i cantanti in scaletta

Il 3 settembre all'Arena di Verona scopriremo il tormentone dell'estate nell'evento condotto da Paola DI Benedetto e Matteo Campese Redazione Sorrisi







Il 3 settembre all’Arena di Verona scopriremo il tormentone dell’estate di RTL 102.5, con la super classifica del "Power Hits Estate 2024". Uno spettacolo dal vivo con un cast stellare e super ospiti, le cui novità devono essere ancora svelate. A condurre l'evento saranno Paola Di Benedetto e Matteo Campese.

Gli artisti che si esibiranno:

Alessandra Amoroso

Alfa

Angelina Mango

Anna

Annalisa

Articolo 31

BigMama

BNKR44

Boomdabash

Capo Plaza

Coma_Cose

Elodie

Emis Killa

Emma

Fedez

Francesco Gabbani

Gaia

Geolier

Ghali

Gigi D’Alessio

Guè

Irama

Mahmood

Negramaro

Noemi

Paola & Chiara

Rose Villain

Sophie and the Giants

Tananai

The Kolors

Tony Effe

«Quest’anno, all’ottava edizione, lo sforzo è stato maggiore. Ormai assistiamo a spettacoli musicali di ogni genere, l’uno simile all’altro e totalmente registrati. Grazie alla professionalità dei nostri collaboratori, alla discografia tutta e ai manager degli artisti, siamo riusciti a prevedere un cast forte, con i più grandi e i migliori nomi del panorama musicale italiano, sia per Power Hits Estate sia per Future Hits Live, due eventi sold out e soprattutto in diretta. La sfida quest’anno è stata più difficile, ma eleggere il vero tormentone dell’estate resta una nostra tradizione radiofonica ormai ben consolidata. E abbiamo già nuove idee per il prossimo anno» dichiara Lorenzo Suraci.