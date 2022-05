Radio Italia Live – Il Concerto: gli artisti sul palco a Milano

Tutti i cantanti che si esibiranno in piazza del Duomo Radio Italia Live Credit: © TV8 Lorenzo Di Palma







Saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, per l’ottavo anno, i presentatori di “Radio Italia Live - Il Concerto”, che si svolgerà a Milano, dopo due anni di stop, in piazza del Duomo, sabato 21 maggio a partire dalle ore 20.10 e sarà trasmesso in contemporanea in chiaro su TV8, ma anche su Sky Uno e in streaming su Now.

All’evento, che celebra anche il 40° compleanno di Radio Italia solomusicaitaliana, saranno protagonisti sul palco, con l’accompagnamento della Mediterranean Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori: Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo.

Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la speaker Manola Moslehi; ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà invece la speaker Daniela Cappelletti. La sigla iniziale sarà eseguita dal vivo, come nelle edizioni precedenti da Saturnino.